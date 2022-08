Od tragickej smrti milovanej princeznej Diany uplynie 31. augusta už 25 rokov. Ani dlhé roky po jej smrti neutíchajú nové informácie a výpovede z jej okolia o jej živote či smrti. Svojimi slovami o osudnej noci najnovšie v rozhovore pre britský denník The Sun šokoval jej osobný strážca Lee Sansum, ktorého princezná prezývala "Rambo" , podľa akčnej postavy z 80. rokov.

Princezná Diana. Zdroj: Profimedia

Dnes už 60-ročný Lee Sansum v rozhovore pre The Sun prehovoril o noci, keď princezná Diana spolu s Dodim Fayedom zahynuli pri autonehode v Paríži 31. augusta 1997. 25 rokov po osudnej noci bývalý dôstojník vojenskej polície odhalil, ako mohol byť ten víkend s princeznou a s nimi v aute a zachrániť jej život. V exkluzívnom rozhovore Lee povedal, ako si ochrankári ťahali slamky, aby sprevádzali bodygarda Trevora Rees-Jonesa v aute, a on prehral. „Keď som sa dozvedel, že pri nehode nemali zapnuté bezpečnostné pásy, pochopil som, prečo neprežili. To sa nemalo stať. Bolo štandardnou praxou, že museli mať zapnuté bezpečnostné pásy. Bol to príkaz od šéfa, Dodiho otca Mohameda Fayeda. Najmä Dodi nenávidel používanie bezpečnostných pásov a ja som na tom vždy trval," uviedol v rozhovore pre The Sun.

Prostredníctvom spolupráce s Mohamedom Al-Fayedom – vlastníkom Hotela Ritz Paris a predtým obchodného domu Harrods a FC Fulham – Lee chránil v minulosti aj Toma Cruisa, Nicole Kidman, Sylvestra Stallona a futbalistu Pelého. Vo svojej novej knihe popísal svoju neuveriteľnú kariéru v oblasti osobnej ochrany z čias, keď bol poverený starať sa o Dodiho a Dianu. V tom čase v júli 1997 mal 36 rokov, keď bývali v 30-izbovej vile jeho šéfa v St. Tropez na juhu Francúzska.

Dnes už 60-ročný Lee Sansum v rozhovore pre The Sun uviedol, že ak by bol s ňou, Diana by nehodu pravdepodobne prežila. Zdroj: profimedia.sk

Každý deň sa Diana zobudila o 7.00 a rozprávala sa s bodygardom. „Na tej dovolenke bola šťastná. Ale videl som ju aj v slzách, keď sa dozvedela o vražde svojho priateľa, módneho návrhára Gianniho Versaceho. Zdôverila sa mi so svojimi vlastnými obavami, že by ju raz mohli zavraždiť. Spýtala sa, či si myslím, že jeho vražda mimo jeho domu bola profesionálna vražda. Myslel som si, že áno. Potom povedala niečo, čo vo mne navždy zostalo: ,Myslíš, že mi to urobia?' Triasla sa a z jej tónu bolo jasné, že si naozaj myslí, že by mohli, nech je to ktokoľvek. Strávil som nejaký čas uisťovaním, že sa ju nikto nepokúsi zabiť a že je u nás v bezpečí, ale určite si myslela, že existuje riziko, že jedného dňa môže byť zavraždená," uviedol Lee. Diana sa mu podľa jeho slov mala zveriť aj s plánom žiť s Dodim v USA. Lee verí, že Dianin plán presťahovať sa do USA ovplyvnil Harryho presťahovanie sa tam s Meghan.