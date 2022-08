V súvislosti s 25. výročím smrti princeznej Diany vznikol pre televízny kanál Channel 4 dokument, ktorý mapuje posledné chvíle života a smrť princeznej z Walesu. V novom dokumente prehovorila aj francúzska vyšetrovateľka Martine Monteil, ktorá bola na mieste nehody ako prvá. Spomínala, ako našli rozbité časti auta, dôkazy o brzdení a stopy farby na vozidle, v ktorom boli Diana a jej milenec Dodi Fayed. Zahynul aj vodič Henri Paul. Monteil v dokumente uviedla, že bola „posadnutá“ hľadaním aj tých najmenších dôkazov, ako sú perly, pretože to všetko bolo „dôležité“ pri skúmaní toho, čo sa stalo v tuneli Pont de l'Alma 31. augusta 1997.

Princezná Diana Zdroj: Getty Images

jej svedectvo je uvedené v prvej epizóde Investigating Diana: Death In Paris, dokumentárnej štvordielnej sérii, ktorá skúma dve policajné vyšetrovania, ako aj konšpiračné teórie o jej smrti, ktorú vraj zinscenovali britskí panovníci.

Francúzski detektívi sa údajne pustili priamo do vyšetrovania, rekonštruovali trasu auta a prenasledovali všetky možné stopy. Boli tiež nútení manévrovať medzi „nespoľahlivými svedkami a mylnými spomienkami“.

Policajt z Brigade Criminelle Eric Gigou sa podelil dokonca o to, ako polícia vzala paparacov do väzby a použila ich fotografie na poskladanie momentov pred a po nehode. „Zrekonštruovali sme trasu, ktorou išli,“ vysvetlil. „Snažil som sa nájsť všetkých svedkov, ľudí, ktorí sa mohli skrížiť s autom, videli motorky alebo niečo iné. Pre nás sú to preteky s časom, ktoré sa začali v momente, keď sme dostali prípad, pretože ľudská pamäť je nestála a časom spomienky blednú," dodal. Rovnako však museli riešiť aj množstvo konšpiračných teórií, ktoré sa v súvislosti s jej smrťou začali okamžite vynárať. Obzvlášť jedna informácia bola extrémne citlivá téma.

O svojej smrti vedela

Diana totiž vyjadrila obavy svojmu právnikovi lordovi Mishconovi v októbri 1995. Po Dianinej smrti odovzdal svoj súčasný záznam o ich stretnutí vyšším dôstojníkom Metropolitnej polície, ktorí ho uložili do trezoru. Poznámka však nebola odovzdaná francúzskym úradom vyšetrujúcim jej nehodu šesť rokov. Objavili sa dokonca dohady o záhadnom dodatku k poznámke, o ktorom sa tvrdilo, že bol navrhnutý tak, aby zakryl skutočnosť, že pôvodná poznámka nebola zverejnená skôr.

Z auta, v ktorom sa viezla princezná Diana, ostal len vrak. Zdroj: profimedia.sk

Šéfovia Scotland Yardu čelia novým obavám v súvislosti s tým, ako naložili s poznámkou, ktorá podrobne uvádzala obavy princeznej Diany, že by mohla byť zabitá pri zinscenovanej dopravnej nehode. Dianin brat a sestry sa o jej existencii dozvedeli až viac ako desaťročie po jej napísaní. Dlho v nevedomosti zostali aj princovia William a Harry.

Podľa Johna Morgana, autora knihy Ako zavraždili princeznú Dianu, bola druhá strana napísaná perom na inom bloku a v iných dátumoch.

Na svojom stretnutí s policajnými šéfmi mesiac po Dianinej smrti lord Mishcon nahlas prečítal svoju poznámku, aby zdôraznil jej dôležitosť. Policajtom povedal, že to zaznamenalo Dianinu obavu, ktorá znela: „Vynaložíme úsilie, ak sa jej nezbavíme nejakou nehodou v jej aute, napríklad vopred pripraveným zlyhaním bŕzd... prinajmenšom preto, aby sme videli, že je taká zranená alebo poškodená, že môže byť vyhlásená za nespôsobilú“.

Michael Mansfield, právnik, ktorý zastupoval Fayedovho otca Mohameda Al Fayeda, v programe povedal: „Táto poznámka je dôležitá, pretože je ekvivalentná niekoho predtuchám. Ak by ste boli policajtom, ​​ktorý to vyšetroval, chceli by ste to odovzdať Francúzom. Oni to neurobili. Strčili to do trezoru a neprezradili to.“ Dokument tak znova otvára akúsi „Pandorinu skrinku" okolo smrti princeznej Diany. V snímke sa objavilo aj množstvo nových záberov a dôkazov aj zo samotnej nehody, ktoré doteraz verejnosť nezazrela.

