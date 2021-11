Diana už ako dieťa snívala, že sa jedného dňa stane baletkou! Nádej zahviezdiť na pódiu sa však po manželstve s Charlesom zrútila ako domček z karát. No tanec bol napriek tomu jednou z vecí, ktoré ju robili šťastnou, a preto vždy, keď sa dalo, trávila svoj voľný čas v baletnom štúdiu London City Ballet. Unikátne fotografie, ktoré idú do dražby, zachytávajú Dianu počas verejných, ale aj súkromných návštev.

Ako informuje britský denník Daily Mail, vždy keď mala Diana voľno, odskočila si vyvetrať hlavu do baletného štúdia. Sedela len tak na zemi, rozprávala sa s budúcimi baletkami a popíjala kávu v umelohmotnom pohári. "Dianu nám závideli všetky baletné štúdiá v okolí," hovorí choreograf Harold King, ktorý jedného dňa zavolal priamo do Buckinghamského paláca a princeznú pozval do štúdia. Diane učaroval súbor baletiek natoľko, že ho sponzorovala až do roku 1996, keď sa oficiálne rozviedla s Charlesom a zároveň sa vzdala kráľovských povinností.

V roku 1987 zavítala do Cannes na filmový festival aj princezná Diana († 36), ktorá by nedávno oslávila svoje 60. narodeniny. Zdroj: Getty Images

V roku 1985, v snahe zapôsobiť na Charlesa, sa dokonca pridala k tanečníkom a v Royal Opera House v Londýne zatancovala rovno pred zrakmi celého sveta na popový hit Uptown Girl. Keď sa vystúpenie blížilo k záveru, Diana oznámila Charlesovi, že ide na toaletu, takže mu ani nenapadlo, že o niekoľko minút uvidí na pódiu svoju manželku. Diana si dala na vystúpení záležať a so svojím tanečným partnerom Waynom Sleepom trénovala vždy, keď sa dalo.

V roku 1985, v snahe zapôsobiť na Charlesa, sa dokonca pridala k tanečníkom a v Royal Opera House v Londýne zatancovala rovno pred zrakmi celého sveta na popový hit Uptown Girl. Zdroj: reprofoto youtube

"Diváci zalapali po dychu, keď sa na pódiu objavila Diana,“ povedal Sleep pre The Guardian v roku 2017. V závere vystúpenia sa však veci skomplikovali. "Povedal som: 'Mimochodom, musíš sa pokloniť kráľovskej lóži," povedal jej tanečník, na čo mu Diana odfrkla, že sa nikomu klaňať nebude a už tobôž nie svojmu manželovi. "Našťastie som ju prinútil a ona sa uklonila," dodal.