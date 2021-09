Rómska osada na Budulovskej žije v týchto dňoch novinkou, ktorá sa bolestne dotkla mladej tehuľky. Balerínka potratila, hovorí sa po celej osade.

Rodina mlčí

Keď sme prišli do chatrče, v ktorej býva Annamária s mamou a s ďalšími približne desiatimi ľuďmi, doma boli iba rodičia dievčaťa. Mame Izabele najprv nebolo do reči, neskôr však priznala, že dcéra naozaj potratila. Podrobnosti však neuviedla. „Ešte stále je v nemocnici. Nevieme, kedy príde domov,“ tvrdila s pohľadom zabodnutým do zeme. Jej partner, ktorý opravoval starú práčku, reagoval oveľa podráždenejšie. „Nič sa už nepýtajte, o dcére nebudeme viac rozprávať!“

Kto klame?

Len čo sme vyšli pred chatrč, miestni začali tvrdiť niečo iné ako mama. „Izabela klame. Nechce, aby dcéra prišla o peniaze, ktoré jej ako tehotnej dával Červený kríž. Dievča nie je v nemocnici, po dvoch dňoch odtiaľ ušlo. Mala brať infúzie, ale liečbu odmietla. Práve dnes ráno bola za frajerom Sebastiánom. Robila tam cirkus s jeho družkou, lebo on sa s ňou dal zase dokopy. Majú dve deti, dvaapolročné a osemmesačné, no Annamária sa aj tak chce k nemu vrátiť. Však choďte k Sebimu a opýtajte sa ho,“ nabádali nás osadníci.

Deti, psy a odpadky

S čoraz väčšími obavami sme zamierili do trochu nebezpečne pôsobiacej časti osady. Medzi horami odpadkov sa tmolili deti a túlavé psy, nevraživé pohľady postávajúcich osadníkov neveštili nič dobré. Pýtali sa, za kým a načo sme prišli, postupne za nami kráčal celý sprievod, ktorý nereagoval na rady, aby si nás nevšímal...