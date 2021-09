Manželka Martina Lučanská, ani jej dvaja dospelí synovia Jakub a Adam sa pre média nevyjadrujú, a len výnimočné komentujú informácie, ktoré sa objavujú na verejnosti a spájajú sa s menom ich zosnulého manžela a otca.

Ocenenie in memoriam

Výnimkou sú len krátke statusy, ktoré sa z času na čas objavia na profile, ktorý nesie meno Milana Lučanského. Tak tomu bolo napríklad v prípade zmeny miesta posledného odpočinku, odkazu malej dcéry Sašky ku Dňu otcov, či osadenie lavičky a vysadenie kvetov pri príležitosti uplynutia polroka od smrti generála. V pondelok sa na sociálnej sieti objavila ďalšia strohá správa: "Dňa 27. augusta 2021 bola udelená medaila SVÄTÉHO HUBERTA nášmu otcovi generálovi Milanovi Lučanskému za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku. Touto cestou chceme poďakovať všetkým zúčastneným zo Zväzu slovenského poľovníctva za ich prejavenú úctu," pod textom a fotografiou bol podpis rodiny Lučanských.

Prvoradá bola ochrana, nie lov

O bývalom prezidentovi policajného zboru bolo známe, že mal rád práce okolo domu, vo vinici, či záhrade. To, že k jeho záľubám patrili aj poľovačky a iné, čo s týmto koníčkom súvisí, však vedel len úzky okruh ľudí. "Môžem povedať, že viac zver ochraňoval než lovil. Ak sa vybral na posed, tak skôr kvôli oddychu, pokoju a romantike ako tomu, aby zviera skolil. Chvíle v lese vnímal ako únik pred stresom a pracovným napätím. Nemal problém v zime zver prikrmovať, prípadne les čistiť, pomáhať pri oprave chodníkov alebo výsadbe stromčekov. Milan bol skrátka človek do koča i do voza," povedal Štrban Július, ktorého potešilo udelenie medaily svätého Huberta svojmu krajanovi i kamrátovi.

Potešenie z kosenia

Vdova Martina, ktorú sme v tejto súvislosti oslovili, výnimočne neodmietla vyjadrenie. Zdôraznila, že ocenenie venované jej manželovi ju potešilo."Nevedela som o tom, až pokiaľ neprišla pozvánka na jeho slávnostné odvzdávanie. Milan mal rád prírodu a ja s deťmi rovnako. Dokonca aj bývame v lokalite, ktorá sa takmer dotýka lesa. Neďaleko nás je krmelec kam chodí najmä vysoká zver. Manžel ju nielen rád pozoroval, fotografoval, ale aj zásoboval niečim dobrým pod zub. Bol v prvom rade ochrancom prírody, až potom poľovníkom," hovorí Martina Lučanská. Potom len tak mimochodom spomenula, že po smrti manžela, mnohé práce, ktoré boli dovtedy iba jeho doménou, robí dnes ona sama. "Napríklad bežne kosím záhradu, v minulosti som to robil Milan," prezradila zaujímavú pikošku. Seno následne končí v "špajzi" obyvateľov blízkeho lesa...

