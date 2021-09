Necelý týždeň po návrate pápeža Františka do Vatikánu vyšla na povrch zaujímavá informácia. Expremiér Igor Matovič mal vraj ako dobrovoľník čistiť Lunik IX. Na zozname ľudí, ktorí sa prihlásili, že budú na sídlisku pracovať, mali figurovať všetky jeho údaje!

Pravdivosť informácie sme si overovali u koordinátorky dobrovoľníkov v Košiciach Adriany Čurajovej. Tá však na naše otázky neodpovedala. Pri telefonickom rozhovore ju zaujímalo len to, odkiaľ máme takú informáciu. Tvrdila, že to nie je pravda a minister nebol registrovaný medzi dobrovoľníkmi.

Tajnosti okolo registrácie

Z tlačového odboru rezortu financií prišla tiež strohá odpoveď. "Pán minister financií Igor Matovič sa neregistroval a ani sa nezúčastnil ako dobrovoľník na Luniku IX." Zaujímalo nás, či je to stanovisko, ktoré poskytol komunikačnému oddeleniu osobne minister. "Nie, je to od jeho osobného asistenta," priznala pracovníčka na opačnej strane linky. Meno nám však odmietla prezradiť.

Jeden videl, druhý nie

Salezián z Lunika IX don Peter Žatkuľák bol zhovorčivejší. "Je to pravda, medzi zaregistrovanými dobrovoľníkmi sa objavilo meno Igora Matoviča. Prekvapilo nás to. V snahe zabezpečiť ministrovi primeranú prácu, prípadne aj ochranku, sme si overovali, či naozaj ide o známeho politika. Jeden zo spolupracovníkov nás však informoval, že minister sa vraj neregistroval," prízvukoval Žatkuľák.

Základom je dobrovoľníctvo

To, či išlo o vtip neznámej osoby alebo Igor Matovič sa najprv zaregistroval a neskôr si to rozmyslel, mladý kňaz nekomentoval. Zdôraznil, že nech je už pravda akákoľvek, nikdy neodmietli pomoc dobrovoľníkov, keďže ich pastorácia stojí práve na nej. "Sme vďační každému, kto je ochotný pracovať s rómskymi deťmi, či už pri športovaní, učení, doučovaní, mimoškolskej činnosti a inom, čo so životom na tomto sídlisku súvisí," uzavrel duchovný.

Zľakol sa?

Priestor na vyjadrenie sme chceli poskytnúť aj ministrovi financií, ten však na telefonáty nereagoval.

Viac fotografií nájdete v galérii ►►►►►

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom ►►►►►

Anketa Podľa vášho názoru, ako to bolo s registráciou Igora Matoviča? sám sa zaregistroval 47% registroval ho niekto cudzí 27% neviem posúdiť 13% je mi to jedno 0% nezaujíma ma to 13% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: