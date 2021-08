Osobnosti športového života, ktoré spolupracovali s talentovanými obyvateľmi osád, vedia o tejto práci svoje.

Kulturista z chatrče

Dušan Ďubek trénoval v rokoch 1993 - 2015 známeho a kontroverzného kulturistu Adama Cibuľu. „Je dôležité, z ktorej skupiny človek pochádza. Ak sú to Rómovia, ktorí žijú v paneláku alebo rodinnom dome, to je iná skupina, s tou sa dá pracovať, ale ak ide vyslovene o ľudí z chatrčí, tam je to horšie. A práve Cibuľa patril k tejto skupine. V jednej izbe sa ich tlačilo asi desať ľudí," zaspomínal si na začiatky spolupráce tréner Ďubek. Dodáva, že práca s takýmto športovcom sa nekončí jeho odchodom z telocvične, posilňovne alebo ihriska.

Celodenná "starostlivosť"



„To je vyslovene ako s malým dieťaťom - kontrola, povzbudzovanie na aktivitu, ‚ťahanie‘ na tréning, sledovanie, či dodržiava stravovací režim, nepožíva alkohol a podobne. Dohliadať a vplývať na tohto človeka, lebo väčšina osadníkov nemá zmysel pre zodpovednosť, potrebujú to stále pripomínať. Keď bol Adam v príprave, musel som ho doslova izolovať od jeho komunity, pretože nemal problém sa opiť na víkendovom bašaveli," spomína tréner.

Motivujúca popularita



Adam Cibuľa mal podľa neho však rád popularitu. „Zastavili sme napríklad na benzínke a hneď k nám pribehli priaznivci kulturizmu a chceli sa s ním fotografovať alebo len tak, podať si ruku. Škoda, že pre nedisciplínu dostal dištanc. Občas aj teraz ku mne zájde si zacvičiť, na to, že mu ťahá na šesťdesiatku, má telo ešte aj teraz slušne vymakané," uzavrie extréner kulturistu Cibuľu.

Dodáva ešte, že v osadách je mnoho talentovaných detí, a to nielen na šport, ale aj iné odbory, chýba im však podnetné domáce prostredie a neraz aj trpezlivosť zo strany trénerov, pedagógov a ďalších osôb, ktoré s nimi pracujú.

Chýbajúce ochranné krídla

OZ Divé maky, ktoré podporuje mimoriadne nadané rómske deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, nikdy nemalo vo svojom programe zaradenú Annamáriu. „My do tejto kauzy určite nebudeme vstupovať. Je nám to veľmi ľúto. Annamária dopadla tak, ako dopadne väčšina detí bez adekvátnej podpory v osadách. Tiež si myslím, že je pre ňu lepšie nebyť mamičkou a pokračovať vo svojej kariére," povedala Barbora Mistríková, zakladateľka programu Divé maky.

Aký bude ďalší osud šikovnej dievčiny, momentálne nastavajúcej mamičky, sa dá dnes len ťažko predvídať. Je to len na rozhodnutí Annamárie a jej matky Izabely.



