Jej príbeh dojal celé Slovensko! Annamária Horváthová z rómskej osady v Moldave nad Bodvou sa dostala do povedomia verejnosti pred troma rokmi, keď ako dvanásťročná vyhrala miestne atletické preteky. Na tom by nebolo nič zvláštne, lenže kým jej súperky bežali v športovej obuvi, ona dobehla do cieľa v starých balerínkach! Počas víkendu sa Annamária stala dokonca dorasteneckou majsterkou Slovenska v behu na 1 500 metrov v Košiciach!

Odborníci sa zhodujú, že z nej rastie výborná bežkyňa, lenže ako sa zdá, jej kariéra je stále iba vo hviezdach a dokonca sa môže stať, že čoskoro sa aj skončí. Za všetko vraj môže láska!

Spokojná triedna

Annu, ako ju volajú učitelia a spolužiaci, sme našli v škole. Navštevuje ôsmu triedu – špeciálnu v Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Moldave nad Bodvou. Na vyučovanie v pondelok meškala, keďže zaspala. „Stáva sa to výnimočne. Zrejme na ňu doľahla únava po pretekoch. Anna je totiž húževnatá, rada chodí do školy. Keď prišla chorá, neraz som ju posielala domov. Jej obľúbené predmety sú najmä matematika a telesná,“ chváli žiačku triedna učiteľka Marcela Štarková, ktorá je hrdá, že má v triede takéto nadané dievča.

Vyhýbavá odpoveď

Hlavná aktérka nášho príbehu toho veľa nenarozpráva. V červenom tričku s nápisom „Majsterka Slovenska“ sa najprv usmieva a keď ju „zvŕtame“ pred objektívom fotoaparátu, začne prevracať oči ako klasická pubertiačka. O plánoch do budúcna nemá ešte jasnú predstavu. „Chcela by som sa vyučiť za cukrárku. Bavilo by ma to,“ hovorí po chvíľke rozmýšľania. Na otázku, či sa chce venovať behu aj v nasledujúcich rokoch, mykne plecom, že ešte nevie. Odpoveď nás prekvapí, ale dievča už nemá chuť rozprávať.

Enormná snaha trénera

Prečo Annamária neodpovedala jednoznačne, že sa chce venovať atletike nevnesol ani tréner Norbert Pecze, ktorý si talentovanú športovkyňu zobral pod ochranné krídla, keďže vedie miestny atletický klub Athletic Legion. „Teším sa z jej úspechu, ktorý sa dostavil napriek tomu, že jej výkonnosť následkom covidu poklesla, keďže netrénovala tak často, ako by bolo potrebné. Vyhliadky do budúcností sú dobré, keďže Annamária je naozaj talent od Boha. Všetko závisí len od nej. Ja a moja manželka robíme naozaj všetko pre to, aby sme ju pritiahli na tréning...,“ nedopovie myšlienku.

