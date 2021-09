Majú slovenskí Rómovia svojho kráľa alebo nie? Návšteva Svätého Otca na Luniku IX a jeho stretnutie s osobnosťami mesta i kraja, medzi ktorými bol aj rómsky kráľ Róbert I. Botoš, podnietilo Róma Dezidera Horvátha, ktorý momentálne žije vo Veľkej Británii, na napísanie ostrého statusu na sociálnej sieti. Poslal ho aj redakcii denníka Plus JEDEN DEŇ.

Dezider Horváth, ktorý vystupuje na sociálnej sieti ako riaditeľ Romani Slovak Czech Community CIC, okrem iného napísal (text je neupravovaný - pozn.red.): "... slovenskí Rómovia žiadneho kráľa nemajú. Pán Róbert I. Botoš (vl. menom Šarkézi) je olašský Cigán a z toho dôvodu nemôže nikdy byť rómskym kráľom. Korunu na hlavu si kúpil od predchádzajúceho olašského kráľa (Jenda)..." napísal Horváth.

Odborník má iný názor

O vysvetlenie, či je teda Róbert Botoš právoplatným kráľom slovenských Rómov alebo nie, sme požiadali odborníka na menšinovú problematiku Ivana Hriczka. "Rómskym kráľom sa človek nestane z večera do rána a hlavne nie vlastným rozhodnutím. Korunovácia, ktorá sa konala na Slovensku prvý raz, sa v prípade Róberta I. uskutočnila 12. apríla 2014 v Dóme svätej Alžbety v Košiciach a vzápätí v Dome umenia. Košického podnikateľa a vajdu Róberta Botoša ešte koncom februára 2014 zvolili za kráľa vajdovia z ôsmich krajov a predstavitelia mimovládnych rómskych organizácií, medzi ktorými boli aj Jozef Červeňák, Jarmila Vaňová, Amália Pompová, Ladislav Richter, Jozef Ravasz a Peter Pollák," vysvetlil Ivan Hriczko.

Všetkým nevyhoviete

Odborník uviedol, že v rómskych komunitách stál na čele vždy zámožný a vážený Róm, ktorému pomáhala poradná rada. "Post rómskeho kráľa je doživotná funkcia, býva neodvolateľný, môže odstúpiť len dobrovoľne alebo keď zasiahne vyššia moc a on zomrie,“ zdôraznil odborník. Vyjadrenia Dezidera Horvátha okomentoval slovami. "To, že sa nedá každému ulahodiť, je prirodzené. Vidíme to denne, výnimkou nie je ani post rómskeho kráľa," povedal Ivan Hriczko.