Ženu obvinenú z terorizmu dopravil na Slovensko z Iraku vládny špeciál ešte vo februári tohto roku. Vzápätí ju obvinili pre obzvlášť závažné zločiny založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, vojnového bezprávia a prečin ohrozovania mravnej výchovy mládeže.

O jej prepustení z väzby rozhodol v pondelok súd v Banskej Bystrici. „Súd pri rozhodovaní o ponechaní obvinenej vo väzbe po podaní obžaloby rozhodol tak, že väzbu obvinenej nahradil prijatím písomného sľubu a uložením dohľadu probačného a mediačného úradníka za súčasného uloženia povinností a obmedzení obvinenej. Proti uzneseniu prokurátor podal sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať najvyšší súd Slovenskej republiky,“ povedala Katarína Bednáriková zo Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici.

Procesný postup je aktuálne taký, že súd v Bystrici pošle do dvoch dní spis na Najvyšší súd do Bratislavy a ten má nasledujúcich 5 pracovných dní na rozhodnutie. Tam spis do utorka dopoludnia zatiaľ nedocestoval. „Predmetná vec nebola Najvyššiemu súdu k dnešnému dňu doručená,“ potvrdila hovorkyňa Najvyššieho súdu Alexandra Važanová.

O prepustení Renáty na slobodu rozhodoval už v máji Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici. Vtedy s jej prepustením z väzby nesúhlasil. V žiadosti o prepustenie z väzby Renáta uviedla, že do jej podania, teda približne dva mesiace od jej vzatia do väzby, nebol vo veci vykonaný ani jeden procesný úkon a teda má za to, že v predmetnom konaní sú prieťahy.

„Ďalšie trvanie väzby považuje obvinená za nezákonné, preto žiada, by ju súd prepustil na slobodu, alebo sa zaoberal skúmaním väzobných dôvodov a väzbu nahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka a zároveň jej uložil primerané povinnosti a obmedzenia,“ píše sa v uznesení z mája tohto roku.

Podľa prokurátora bol Renátin manžel nepochybne členom teroristickej organizácie Islamský štát. Do Sýrie pricestoval v júli 2014 z Egypta práve preto, aby sa stal členom tejto organizácie. „Je preukázané, že už v čase vypuknutia konfliktu v Sýrii, a teda v čase šírenia ideológie Islamského štátu a vznikania Kalifátu Islamského štátu, prišla za ním na prelome rokov 2014 a 2015 do Sýrie manželka, spolu s vtedy dvojročnou dcérou a osemročným synom,“ uviedol prokurátor.

Renáta sa podľa prokurátora starala o rodinu a výchovu detí, ktoré vraj mala silno ovplyvňovať ideológiou Islamského štátu. O tom mali svedčiť videá, ktoré našli u Renátinho manžela. „Je zrejmé, že na videách a fotografiách sú deti obvinenej. Videá zobrazujú úryvky zo života muža, ženy a primárne dvoch detí. Obaja zjavne vyrastajú v oblasti bojových operácií, na videách a fotkách sú znázornení bežne ozbrojení muži oblečení a upravení po spôsobe bojovníkov salafistických džihádistických organizácií,“ skonštatoval prokurátor.

Na videách je zároveň zaznamenané, že chlapec strieľa z automatickej zbrane. „Deti sú tiež zachytené pri hre na popravu špióna „nemoslima“ za sprievodu náboženských oslavných piesní Islamského štátu a tiež zachytené, ako dievčatko recituje jednotlivé súry Koránu pred ženskou osobou, pravdepodobne matkou,“ uviedol prokurátor.

Syn Renáty má byť podľa obvinenia zachytený na videu pri vstupe do auta, kedy má na čele šatku s nápisom „Nie je Boha okrem Alláha“. Podľa prokuratúry nie je dokonca vylúčené, či sa chlapec nezúčastnil verejných popráv – odrezávania hláv, či končatín.

„Uvedené svedčí o tom, že obvinená úmyselne poskytla svoje deti, hlavne svojho syna, indoktrinácii v ideovom systéme Islamského štátu. Obvinená aj napriek svojej úlohe matky a manželky nezabránila tomu, aby s deťmi do konfliktnej zóny pod nadvládou Islamského štátu nevycestovala, aj keď v čase vycestovania mala vedomosť o tom, kam s deťmi cestuje a aká je tam situácia,“ píše sa v obvinení.

Šokujúca je aj skutočnosť, že tiež Renátina sestra konvertovala na islam a žije s rodinou v Nemecku a prokurátor sa obával toho, že by tam mohla získať Renáta ujsť. Zdôraznil tiež, že aj keď má Renáta rovnaké bydlisko na Slovensku ako jej matka, už dlhý čas tu nebola a niet tu žiadnych väzieb, ktoré by ju nútili tu zostať.

Samotná Renáta pri výsluchu pred sudcom uviedla, že sa chce poďakovať Slovenskej republiky, že sa mohla vrátiť do svojej krajiny s tým, že sama seba nepovažuje za hrozbu pre Slovákov. Chce vraj iba žiť na Slovensku, v jednej domácnosti s jej deťmi a matkou. Veľkú bolesť jej vraj spôsobuje práve to, že nemôže byť s deťmi. S dcérou bola od narodenia a jej syn je vraj veľmi nahnevaný na otca, za to čo si musel on, jeho sestra i matka vytrpieť. Vinu v celom rozsahu poprela.

„Poznám ju osobne. Bývala do roku 2015 v Káhire. Bola som ju pozrieť u nej doma, v tom čase v byte v Mohandesine. Vtedy spomínala, že manžel šiel robiť do Ruska a ona bývala so svokrou v byte v Káhire,“ uviedla Slovenka Jana v čase, keď bolo vyhlásené po Renáte D. na Slovensku pátranie s tým, že v tom čase už nosila Renáta šatku – hijab, dlhú sukňu a voľnú blúzku.

Mohandesin, kde Renáta žila je bohatá štvrť, ktorej stredobodom je široký bulvár lemovaný vysokými apartmánovými a administratívnymi budovami. Štýlové kaviarne a svetové reštaurácie sídlia na prízemiach týchto budov.

V prípade dokázania viny hrozí Renáte trest vo výške 10 až 15 rokov, prípadne 12 až 25 rokov, prípadne doživotie.