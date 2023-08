Lianka trpela nevyliečiteľniou chorobou. Podľa portálu crime.sk nemala prepojené cievy. A to je nevyhnutné pre činnosť pečene a iných orgánov. Jej rodičom primár kardiológie v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave oznámil krutý ortieľ a to, že pre ich dcéru už niet pomoci a zomrie. Dievčatko malo byť až do svojich posledných okamihov napojené na kyslík. To však pre nich znamenalo to, že si ju nemohli vziať domov a sprevádzať ju na jej ceste na druhý breh. Chudobní rodičia nemajú elektriku.

Rodina žije v chatrči v osade v obci Rovné. A tak musel byť Liankin otec Štefan so svojou dcérkou v bratislavskej nemocnici a jeho manželka sa doma starala o ich druhú dcérku.

Napriek tomu, že Štefan pracuje ako živnostník pre bardejovskú firmu, pre nákladnú liečbu Lianky sa dostali do finančných problémov a vypli im elektriku, ktorú nevládali platiť. Preto požiadali ľudí o pomoc, zbierku pomáhal rozbiehať aj bývalý víťaz reality šou Vyvolení Erik Hilár Lakatošovie, ktorý prevádzkuje spomínaný portál. Pridali sa viacerí rómski hudobníci. Žiaľ, už neskoro.