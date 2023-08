Festival sa niesol v znamení lásky. Zobralo sa tu až 6 párov. Svadby organizovala známa nealko značka. „Záujem o svadby na festivale nás zaskočil, prihlášok prišlo naozaj veľa. Príbehy jednotlivých párov nás chytili za srdce," povedala Eva Stejskalová za organizátorov.

Šesť párov sa zobralo oficiálne a ďalších tridsať si povedalo svoje áno na nečisto. Stačilo prísť do kaplnky po tretej hodine, nasadiť si závoj, zobrať do ruky kvet a slávnostne vysloviť svoje áno. „Vzhľadom k požiadavkám zákona bude tento manželský sľub neoficiálny, ale prečo by si zamilovaný pár nemohol chvíľu užiť a roztočiť to vo víre festivalu?" uzavrela E. Stejskalová.

Svoje áno si povedali Katarína Ofúkaná a Vladimír Julényi, ktorý je vozičkár. Svoju lásku Katku spoznal prostredníctvom zoznamovacej aplikácie a po prvýkrát sa stretli 11. augusta 2022. O deň a rok presne sa zosobášili na festivale v Trenčíne. „Nikdy som nesnívala o klasických svadobných šatách a bábike na aute," povedala Katka k tomu, prečo sa rozhodla práve pre svadbu na festivale.

„Na festivale sme sa zoznámili, prečo sa na jednom aj nezobrať? Nakoľko máme malú dcérku, festivaly sme si museli odpustiť, no touto cestou by sme spojili príjemné s užitočným," povedali o svadbe na festivale novomanželia Denisa a Daniel Žuffovci.

Marika Pokorná a Jakub Kujan zas vravia, že sú obaja dobrodruhovia, aj preto túžili po netradičnej svadbe. „Čím väčšiu blbosť vymyslíme, tým viac sa nám pozdáva. Sme iní ako ostatní a svadba na festivale je dostatočne iná pre nás oboch," povedala M. Pokorná.

Tá sa so svojím milým zoznámila ozaj netradične. "Stretli sme sa na koncerte Viktora Sheena, keď do davu zakričal "Viktore, já tě miluju!", ja som sa otočila a obaja sme sa na prvý pohľad zamilovali," uzavrela M. Pokorná.

Barbora Čentešová a Milan Mihok spolu začali randiť už keď mali obaja 18 rokov a sú spolu 11 rokov. „Zažili sme spolu všeličo. Presťahovali sme sa do Plzne, kde sme pracovali, potom do Nemecka, kde sme boli 7 rokov a teraz sme rok a pol na našom krásnom Slovensku," povedala Mihokovci s tým, že svadbu plánovali už vlani v lete. Vtedy ale zistili, že čakajú vytúžené bábätko a tak sa presunula na tento rok.

Klaudia Torišková a Juro Danko sa spoznali na koncerte, kde robil Juraj kameramana. „Milujeme život, zábavu, dobrú hudbu. Vždy bol náš sen, aby naša svadba bola jedna veľká skvelá párty, ktorú môžeme zažiť s ľuďmi, ktorých milujeme," povedali Dankovci.

Ďalší novomanželia Paulína a Lukáš Oškera sa spoznali cez zoznamovaciu aplikáciu a prvé rande končili v aute počúvaním hudby. „Pri čom sa nám vybila baterka a auto sme museli o tretej ráno na parkovisku tlačiť. Na Grape sme strávili prvé spoločné leto a odvtedy sme na ňom boli s blízkymi každý rok," skonštatovali Oškerovci.

Festival Grape začínal v roku 2010 na piešťanskom letisku. Tento rok sa po prvýkrát koná na letisku v Trenčíne. Je zameraný na súčasnú populárnu a nezávislú slovenskú a svetovú hudbu.

