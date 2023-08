Čo sa presne stalo vo Veľkých Levároch zatiaľ nie je jasné. Isté je len to, že ľudia nemajú na otčima dievčatka dobré slovo. Tvrdia, že sa mal v minulosti niekoľkokrát dostať do potýčky so zákonom. "Čo sa za dverami dialo nevieme, ale po dedine sa hovorí všeličo. Vraj keď malá plakala, hasil na nej cigarety, staral sa o ňu, kým bola jej matka v práci," povedal obyvateľ obce.

"Môžem potvrdiť zásah záchranárov. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o maloletú osobu a citlivosť prípadu však viac detailov nie je možné poskytnúť," povedala hovorkyňa záchranárov Alena Krčová. Bližšie informácie o zdravotnom stave dieťaťa zatiaľ nie sú známe.

Kým dievčatko skončilo v nemocnici, partnera jeho matky Michala (35) zadržala polícia. Mužom zákona mal tvrdiť rôzne verzie toho, čo sa vraj prihodilo. Podľa neho dieťa spadlo z postele, neskôr mal tvrdiť, že spadlo zo stromu, či schodov.

Policajný vyšetrovateľ muža obvinil z týrania blízkej a zverenej osoby, kde sa trestná sadzba pohybuje od 7 do 15 rokov. Sudca už rozhodol o jeho väzobnom stíhaní.