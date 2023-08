Ihrisko sa nachádza pri obchodnom centre na najväčšom trenčianskom sídlisku Juh. Je umiestnené medzi bytovými domami, ktoré ho doslova obklopujú z troch strán. Je na ňom umelá tráva, dve futbalové bránky a mantinely. Práve o mantinely si kopali loptu dvaja 11-roční kamaráti, keď proti nim vyletel starší chlap s bejzbalkou.

Incident sa odohral v piatok okolo 13-hodiny. „Chlapci tam hrali futbal a nahrávali si o mantinel. Mužovi pravdepodobne vadil zvuk odrážajúcej sa lopty. Bez akéhokoľvek predchádzajúceho slovného upozornenia na nich zaútočil bejzbalovou palicou a bil ich po nohách,“ opísala situáciu mamička jedného z chlapcov Katarína s tým, že jej syn utrpel len odreniny, jeho kamarát má na nohách modriny.

Tá dodáva, že chlapcom sa okrem modrín a pocitu krivdy nič nestalo. „Vyčítal im, že tam chodia často napriek tomu, že tam syn už mesiac nebol a že sa majú ísť hrať do parku. Muž potom odišiel do blízkeho paneláku a chlapci s plačom ušli domov. Bola volaná polícia. Chlapci boli vypovedať, polícia snáď pána vypátra,“ uzavrela mamička s tým, že chlapci už na ihrisko chodiť nechcú.

"Aj moje vnúčatá si tam boli zakopať a keď sme šli odtiaľ, niekto z baráku, čo je pri ihrisku vylial na nás vodu z okna, to je choré," opísala ďalšia pani negatívny zážitok z tohto ihriska.

Ihrisko je podľa poriadkového poriadku otvorené v lete od 7.00 hodiny do 21.00 hodiny každý deň. Chlapci sa tu hrali o 13. hodine. Podľa ľudí, ktorí bývajú v okolitých bytovkách je ale s ihriskom problém. „Tým, že je umiestnené z troch strán medzi domami a jednou stranou pod svahom, neskutočne je všetko počuť. Ak si niekto kope loptu o mantinel, robí to strašný hluk,“ povedala obyvateľka bytovky.

„Nielen mne to vadí a to som sama matka, aj keď moje deti sú už dospelé. Prekáža to aj ľuďom, ktorí sa chcú vyspať po nočnej a pre hluk nemôžu, alebo starým ľuďom, ktorí už chcú mať kľud. Ak mám povedať pravdu, nečudujem sa, že niekomu rupli nervy, aj keď to nemusel riešiť až takto agresívne,“ uzavrela staršia pani.

Ihrisko na Západnej ulici riešilo aj mesto Trenčín, nie však za posledné obdobie. "V roku 2020 sme riešili petíciu obyvateľov bytového domu na Západnej ulici, ktorou žiadali o zabezpečenie poriadku na ihrisku za bytovým domom. Hovorili o zhoršení kvality ich bývania," povedala Eva Mišovičová z Mestského úradu v Trenčíne.

Podľa Mišovičovej sa síce ľudia ale nesťažovali ale na hrajúce sa deti. "Ako sami obyvatelia v petícii písali: stav nespôsobilo ihrisko ako také, ani deti a dospelí, ktorí sa na ňom hrajú a športujú, ale tínedžeri, ktorí sa na ňom zgrupovali a nevhodne sa správali. Robili hluk hlasnou hudbou, neporiadok a vulgárne nadávali," upresnila Mišovičová s tým, že problém vtedy vyriešila mestská polícia pravidelnými večernými kontrolami.

Prípad napadnutia detí starším mužom rieši trenčianska polícia. "Vami uvedeným prípadom sa zaoberá polícia v Trenčíne. Avšak nemalo sa jednať o bejzbalovú pálku, ale len nejakú palicu, pričom rodičia s deťmi absolvovali jednorazové ošetrenie. Vážne zranenia nemali," povedala trenčianska policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.