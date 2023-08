Tri dni nikomu nechýbala! 35-ročná žena z Jasova (okres Košice-okolie) našli dobodanú v Nemecku v byte, kam sa nasťahovala len nedávno. Jej kamarátka opisuje, že so slzami v očiach ju nikdy nevidela a žiadne problémy nespomínala.

Bola nedeľa 16. júla, keď približne o pol desiatej večer hasiči našli v byte v Chemnitzi, v nemeckom Sasku, len kúsok od českých hraníc, telo 35-ročnej Slovenky Niny. „Prvotné podozrenie padlo na konkrétnu osobu,“ povedala hlavná prokurátorka Ingrid Burghart pre nemecký BILD.

FOTO Z MIESTA ČINU >TU<

Podľa informácií Plus JEDEN DEŇ má byť podozrivým zo ženinho usmrtenia 28-ročný priateľ - tiež Slovák, s ktorým žila dva roky. Polícia ho údajne hľadala niekoľko dní, aktuálne sa má podľa našich informácií nachádzať vo väzbe. „Ninka bol úžasná žena, vždy pomohla. Pochádzala z Jasova, pri Košiciach. Akurát nemala šťastie na partnerov,“ dozvedeli sme sa od jej kamarátky. „Veľmi ma prekvapilo, že zomrela. A dokonca, že ju zabili. To bol riadny šok.“

Susedia sa na krik zobudili ešte vo štvrtok o tretej ráno

„Myslel som, že niekto zomrel,“ reagoval na nočný krik pre spomínaný nemecký denník jeden zo susedov. Keďže po kriku nastalo ticho, pozornosť tomu ďalej nevenovali. Vraj počuť hádky a nárek z tohto bytu nebolo nič nezvyčajné…

Žena sa pritom mala nasťahovať do bytu len pred pár týždňami. Podľa informácií Plus JEDEN DEŇ nepracovala. Aj keď od štvrtka ženu nikto nevidel, až v nedeľu boli do bytu privolaní záchranári a policajti. „V nedeľu popoludní tu pod balkónom dvaja ľudia pískali a kričali,“ dodala ďalšia suseda pre TAG24. Muži šli údajne pozrieť kuchyňu, ktorú sa chystali rekonštruovať.

FOTO SLOVENKY NINY, KTORÚ NAŠLI DOBODANÚ V BYTE V NEMECKU >TU<

Jedným z mužov, ktorý zároveň nahlásil nezvestnosť ženy, mal byť švagor zavraždenej Niny. „Nemala tu problémy s nikým, aspoň o tom nehovorila, neviem o tom. Len s mužmi. S predošlým priateľom boli tiež vraj nejaké problémy. Ale nechcela sa veľmi o týchto veciach zdôverovať,“ hovorí pre Plus JEDEN DEŇ Ninina kamarátka s tým, že so slzami v očiach ju nikdy nevidela. „Veľmi pozitívne naladený človek, ktorý sa tešil z maličkostí. Už ju pochovali na Slovensku. Dúfam, že bude mať pokoj, ak je pravda, že mala ťažký partnerský život.“

Hasiči sa mali do bytu dostať cez okno pomocou rebríka. V jednej z izieb našli nehybné telo 35-ročnej ženy s niekoľkými bodnými ranami. Špekulovalo sa aj o strelných poraneniach, no polícia ani prokuratúra tieto informácie nekomentovala.

Prečítajte si tiež: