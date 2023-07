Hodiny sa priotrávená a vysilená plazila pre pomoc! Nelka (15) z Malého Šariša (okres Prešov) ledva prežila a hrozilo, že sa už nikdy viac nepostaví na nohy! No bojovná atlétka už chodí, ale zatiaľ iba pomocou bariel. Prežila totiž otravu oxidom uhoľnatým a najviac si to odniesli jej dolné končatiny. Popri obrovskom smútku za mamkou Evou (†51), ktorá zomrela a veľmi jej chýba, sa musela tínedžerka popasovať aj s veľkou fyzickou bolesťou a bojovať o svoj život. Nohy jej museli lekári rozrezať, aby uvoľnili obrovský tlak v nich a silný opuch.

Nešťastie sa stalo vlani v novembri v dome Nelkiných rodičov. Doma boli v tom čase iba dievčatko so svojou mamkou, otec Jozef (52) bol pracovne v zahraničí, keď sa ich obydlím začal šíriť oxid uhoľnatý zo zle spaľujúceho kotla. Bol večer, práve sa ukladali spať v izbách na hornom poschodí. Jeho dievčatá sa nadýchali jedovatého plynu, ktorý nezapácha a tak netušili, že sa blíži ich posledná hodina.

V osudnú chvíľu bolo okno na miestnosti, kde majú kotol, zatvorené. Dvere do obytného priestoru domu na prízemí však boli otvorené. Zrejme si kotol načerpal ten vzduch, ktorý bol v dome a zároveň vypúšťal spaliny.

Tínedžerka mala v ušiach sluchátka, no počula buchot. Zistila, že jej milovaná mama, s ktorou mali vrúcny vzťah, omdlela a spadla na zem. Videla, že jej je zle, no zakázala jej volať sanitku. Samej jej bolo nevoľno a snažila sa to prekonať a zaspať, lebo ráno ju čakala škola. Až keď videla, že ani po istom čase sa ich stav nezlepšuje, snažila sa privolať pomoc. Lenže sama upadla do bezvedomia a to opakovane. Vždy, keď sa prebrala, snažila sa doplaziť k telefónu, aby privolala záchranárov. “Najprv ma niekoľko minút karhali, že som neschopná, že neviem nahmatať mamin pulz a že prečo som nevolala skôr,” spomína. Musela sa aj dostať k vchodovým dverám, aby mohli vojsť. "Dokonca ešte zvládla aj otvoriť bránu, aby sa sanitky vedeli dostať dnu," plakal muž, ktorý si s manželkou postupne dával dom do poriadku, prerábali ho, vynovovali interiér aj záhradu. Žiaľ, Eva zomrela pred ich príchodom.

Jej priotrávenú dcérku previezli záchranári s veľkými bolesťami do prešovskej nemocnice a odtiaľ na jednotku intenzívnej starostlivosti do košickej detskej nemocnice. Lekári sa jej snažili čo najviac pomôcť, podrobili ju aj operačnému zákroku. Mala opuchnuté nohy, upchaté cievy, poškodené obličky. Pre ťažký zdravotný stav sa nemohla zúčastniť poslednej rozlúčky s mamou. Evu prišli na jej poslednú cestu vyprevadiť stovky ľudí, bola obľúbená, poznali ju mnohí, pracovala totiž v známej pizzérii v Prešove. Nelku z nemocnice prepustili deň pred Štedrým dňom. Musí sa teraz podrobiť náročnej rehabilitácii a ak tá nepomôže, znova ju čaká operácia.

Šokujúce v tejto súvislosti je, že sučka nemeckého ovčiaka Megy sa snažila matku s dcérou zachrániť. "Je veľmi inteligentná. Začala sa správať šialene," dodáva Jozef. Čo sa konkrétne pes snažil urobiť, aby upozornil susedov, že niečo nie je v poriadku? Čítajte v popise fotky v GALÉRII tu >>>

Nelka dúfa, že ešte sa jej podarí behať. Potrebuje však finančne náročnú liečbu. Prešovskí motorkári sa snažili vyzbierať peniaze na kvalitnú rehabilitáciu, aby si mohla čo najskôr plniť svoje atletické sny.