"65-ročného muža našli v spálni rodinného domu a 65-ročnú ženu v kúpeľni. Polícia dom prehľadala a začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia," uviedla Kuzmová.

Obhliadajúci lekár podľa nej cudzie zavinenie nevylúčil a nariadil súdnu pitvu. Na základe predbežnej správy z pitvy určili ako príčinu smrti intoxikáciu oxidom uhoľnatým.

V rodinnom dome zomrela kvetinárka Helena N. a jej kamarát Miroslav. Jediný kto prežil tichého zabijaka bol malý psík Tobias. Ten svoju pani vo dne, v noci. Po tragédii, ktorá sa odohrala v rodinnom dome v Trenčíne sa ho ujala suseda. Psík sa však na každej prechádzke ťahá k domu a hľadá svoju paničku.

„Psík je jediný, kto nešťastie prežil. Zachránilo ho, že bol v susednej izbe,“ prezradila susedka, ktorá má približne 5-ročného psíka zatiaľ u seba doma. „Prídu si však po neho Helenkine dcéry,“ dodala suseda s tým, že v čase, keď sa stalo nešťastie nebola doma. „Viem len, čo mi bolo zvestované, že pravdepodobne ide o otravu kysličníkom, pretože si zakúrili v krbe,“ dodala suseda.

Spolu s majiteľkou domu Helenou bol v tom čase v dome aj jej kamarát Miroslav. Helena mu chcela pomôcť v zložitej situácii, keď mu rekonštruujú byt, tak ho prichýlila k sebe. „On len prerábal byt, nebývali spolu. Len nejaké dva týždne tu bol,“ uviedla suseda s tým, že Helena N. bola vdova.

Helenu N. poznajú Trenčania ako usmievajú kvetinárku, ktorá mala svoje malé kvetinárstvo na sídlisku na opačnom konci mesta. „Z ich rodiny boli kvetinári všetci. Ona to robila celý život. Je to veľké nešťastie, všetkým nám bude veľmi chýbať,“ uzavrela suseda.

Polícia žiada ľudí, aby boli obozretní. „Ak máte doma krb, kotol, prípadne plynový ohrievač, mali by ste vedieť o „tichom zabijakovi“, ktorý vám môže spôsobiť aj smrť. Oxid uhoľnatý je smrteľne nebezpečný plyn, a to z dôvodu, že nemá žiadny zápach a nie je ho ani vidieť! Pri nedostatku kyslíka obsah oxidu uhoľnatého stúpa na nebezpečnú úroveň a vo vzduchu vzniká zmes, ktorá je nebezpečná pre naše zdravie a život. Ak sa vystavíte vysokej koncentrácii oxidu uhoľnatého vo vzduchu, môže to viesť k okamžitej zástave dýchania,“ zdôrazňuje polícia.

Prečítajte si tiež: