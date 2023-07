Mal to byť príjemný výlet, avšak ten sa v sekunde zmenil na peklo! V nedeľu (17.7.) v poobedných hodinách došlo v obci Ábelová (okr. Lučenec) k tragickej dopravnej nehode, pri ktorej zomreli dvaja cyklisti z Maďarska. Nehodu mal spôsobiť 34-ročný Ján B., ktorý pochádza z tejto obce.

V nedeľu poobede prechádzala v obci Ábelová skupinka troch cyklistov na ceste 3. triedy, keď sa odrazu oproti nim zo zákruty vyrútilo osobné vozidlo. Dvaja z nich zrážku neprežili - na mieste boli mŕtvi. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia.

"Podľa predbežných informácií z miesta nehody auto Hyundai Santa Fe, ktoré viedol 34-ročný vodič, narazilo do cyklistov, občanov Maďarska, vo veku 53 a 41 rokov. Utrpeli zranenia, ktorým na mieste podľahli," uviedla polícia. Vodičom bol Ján B., ktorý pochádza z tejto obce. Náraz bol tak silný, že cyklisti boli roztrhaní na kusy. V aute okrem neho sedel jeho 15-ročný syn a tiež brat Štefan.

V obci sme navštívili mamu a brata vodiča, ktorý mal nehodu spôsobiť. Z toho, čo sa stalo, sa nedokážu spamätať. “Hneď po nehode nám volal druhý syn, ktorý sedel v aute s tým, čo sa stalo. Okamžite sme utekali na miesto. Vravel, že to bola sekunda - pamätá si len náraz, ako cyklista vrazil čelne hlavou do auta, viac nie,” povedala nám užialená mama s tým, že nič podobné nikdy nevidela. “Po nehode sme išli domov, ešte som ho umývala, bol celý od krvi,” doplnila. Potvrdil to aj Jánov mladší brat.

