Martin Kancír (48) z Prešova sa dlhé roky venuje vymetaniu komínov. No vraví, že to, čo sa v tejto oblasti deje v súčasnosti, ešte nezažil. Ľudia v strachu z energetickej krízy majú na nich netradičné požiadavky.

To, že kominári prinášajú šťastie, vraj platí. "Stačí sa chytiť gombíka, priať si niečo, otočiť s ním trikrát na pravú stranu, trikrát na ľavú, a keď vydrží a neodtrhne sa, tak sa vám to určite splní," smeje sa kominár Martin Kancír.

Vážnym tónom však dodáva, že keď si k sebe zavoláte kominára na vyčistenie komína, máte istotu, že nevyhoríte a to je veľké šťastie. V súčasnej dobe majú tí, ktorí robia v tomto remesle, práce neúrekom.

Kominár Martin vraví, že kalendár má už obsadený už na takmer celý december. . "Na jednej strane je to aj dobré, lebo po lete sa tvoria v komíne pavučiny a tie brzdia ťah komína. Spomaľujú dym, ten sa v komíne hromadí a môže spôsobiť jeho prasknutie." A tým nastáva riziko veľkého požiaru alebo prúdenia dymu do miestnosti a hrozí nebezpečenstvo zadusenia.

Najväčší nápor majú kominári od jesene do Vianoc. Kancírovi sa stalo sa už aj to, že mu volali na Štedrý deň: "Chceli si zakúriť v kozube a vtedy si spomenuli, že nemajú skontrolovaný komín. Boli ochotní zaplatiť aj 200-eurový príplatok štedrovečerné čistenie."

Ľudia sú podľa neho teraz veľmi vystrašení z energetickej krízy. Aj tí, ktorí si desať rokov nedali prekontrolovať komín, teraz majú o to záujem. Napriek tomu, že ho nepoužívajú: "Boja sa, že ho budú prinútení používať." Komín treba nielen vyčistiť, ale aj skontrolovať praskliny, sadze, či nie je vložka zdeformovaná teplom a či nehrdzavie. Ak sa totiž dotýka nerezu hrdzavá oceľ, naruší aj nerez.

V tomto roku pociťujú kominári enormný nárast požiadaviek na kontrolu a čistenie komínov, o stavby nových komínov, čo sa však má vykonávať v lete. Vyšší záujem o ich prácu vyplýva aj z toho, že ľudia chcú mať popri kúrení elektrikou či plynom aj alternatívny zdroj vykurovania kvôli zvyšujúcej sa cene energií a stavajú si kozuby, kachle či si dávajú do domov piecky na kúrenie aj varenie. "Ľudia chcú mať poistku, keby náhodou nebol plyn, aby si vedeli kúriť aj uvariť na piecke," vysvetľuje.

Na trhu sú však v súčasnosti vykúpené zásoby pecí, kozubových vložiek aj kuchynských sporákov na tuhé palivo: "Čakacia doba je niekoľkotýždňová. Súvisí to aj s tým, že stúpli ceny ocele a nevyrábali sa. Lebo kto by vyrábal drahú piecku na sklad. No a tak to, čo už bolo vyrobené, sa vypredalo. Teraz prišiel ošiaľ a vyrábajú sa za drahé ceny z drahej ocele."