Predčasom si obľúbená spisovateľka zaspomínala na sociálnej sieti, koľko krajín navštívila.

Láska na celý život

Zastavila sa na čísle 57, čo by na vymenovanie bolo trochu priveľa. "Veľmi rada spoznávam nové miesta a predsa je jedno, kam sa vraciam každý rok. Ak si totiž niečo alebo niekoho obľúbim, som verná až za hrob. Mala som 16 rokov, keď sme s rodičmi išli prvýkrát na zahraničnú dovolenku. Balaton ma uchvátil, pravda, nemala som s čím porovnávať, no odvtedy už mám, a napriek tomu sa sem každý rok vraciam. Našla som si tu vtedy kamarátov, s ktorými sme si vymieňali listy a mne ich do maďarčiny prekladala spolužiačka," spomína na začiatky zrodu životnej lásky.

Súdruh - elvtárs?!

Aby nepotrebovala prekladateľku, rozhodla sa po maďarsky naučiť. "Nuž, nevedela som, aké náročné to bude. Na prvej hodine sme sa naučili veľmi dôležité slovo - súdruh (elvtárs)," smeje sa Petra a dodáva, že trvalo zopár rokov, kým začala hovoriť plynule. "No zvládla som už aj hodinu živého vysielania v rádiu, keď som krstila v Budapešti moje knihy. Vďaka tomu som objavila čaro tohto, na prvé počutie pre nás Slovákov hatlaninového jazyka a maďarskú kultúru, kuchyňu, otvorenosť, priateľskosť… Jéééminenku, a ako vedia geniálne nadávať. Na vlastné uši som napr. počula: odhryznem ti hlavu a vygrc... sa ti do hrdla," spomenula nie príliš lichotivú, ale aj neobvyklú vyhrážku.

Najlepšia konbinácia - Balaton a bicykel

Bratislavčanka sa každý rok teší na to, ako obíde celý Balaton na bicykli. A len jedenkrát jej to nestačí, zvládne túto, vôbec nie krátku trať, neraz aj štyrikrát. A čo sa týka maďarčiny, Petra tvrdí, že je to jeden z najťažších jazykov, aký sa kedy učila, a to ich zvládne naozaj požehnane: angličtina, francúzština, nemčina a taliančina.

Smer Chorvátsko

Petra Nagyová Džerengová ani toto leto nevynechala pobyt pri Balatone. "Časť júla som tam prežila s priateľmi. Samozrejme, na bicykloch. Išli sme po vlastnej osi, robili výlety po okolí, k iným jazerám. Moje deti so mnou neboli, mali iný program. Vynahradíme si to v auguste, na dovolenke v Chorvátsku," prezradila nám štvornásobná mamina, ktorej by určite nikto nehádal, že o rok oslávi abrahámoviny. Ak ešte teda nemáte tip na dovolenku, dajte sa inšpirovať šarmantnou Petrou.

