Prípad sa vliekol päť rokov. Kým prvostupňový súd rozhodol po necelom roku, odvolací súd vec naťahoval štyri roky, pre rôzne dôvody zo strany Miroslavy a jej advokátky.

(Ne)úprimná ľútosť?!

Posledné pojednávanie bolo plné emócií. V záverečnej reči sa obžalovaná obrátila na Miškinho otca a s plačom sa mu ospravedlňovala, pričom vôbec nespomenula vedľa neho sediacu mamu a babku dievčaťa. Tvrdila, že všade na ulici hľadá Mišku, aby jej mohla povedať, ako ju všetko mrzí. V približne štvrťhodinovom monológu zdôraznila, že nehoda poznačila aj jej život natrvalo a zdôrazňovala, že sa liečila na psychiatrii, spomenula náhlu smrť svojho otca...

Domáca väzba neprešla

Niekoľkokrát zopakovala, že v uplynulých rokoch sa jej narodila dcéra Sofia, ktorá je autistka, i to, že okrem nej sa stará spolu s partnerom o jeho syna, ktorý mu bol zverený súdom. Prízvukovala, že jej tehotenstvo nebolo plánované ani účelové v snahe vyhnúť sa pobytu za mrežami. Sudca bol však neoblomný a neakceptoval jej žiadosť o monitorovací náramok a odpykanie si trestu v domácej väzbe. Nebral do úvahy ani Ferkovej dôvody, že o deti sa postará lepšie ako partner, ktorý zostal na výchovu detí sám. Miroslava prerušovala svoje slová nárekom a vzlykaním. Súd po záverečných rečiach procesných strán, konečne vyniesol verdikt. Vodičku poslal za mreže na tri roky. Z pojednávacej miestnosti ju plačúcu eskortovali rovno do výkonu trestu. Trebišovčanka zrejme očakávala, že sa tak stane, keďže na pojednávanie prišla so zbalenou taškou.

Čítajte na ďalšej strane ako rodina prijala žiadosť obžalovanej o odpustenie ►►►►►