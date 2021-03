Do zoznamu lukratívnych košických obytných lokalít pribudla pred niekoľkými rokmi nová - Hrbová ulica na Červenom brehu. V roku 2016 rovnomenná developerská spoločnosť lákala záujemcov o pozemky sloganom. „Naplňte svoje sny na území bývalých mestských viníc, v dotyku s botanickou záhradou, priamo pri lese, a predsa v meste, s prekrásnym výhľadom na historické Košice!“ O kúpu obmedzeného počtu pozemkov prejavila záujem hŕstka známych Košičanov, medzi nimi aj rodičia exministra Petra Žigu.

Miesto nadväzuje na jednej strane na areál Botanickej záhrady a na druhej plynule prechádza do primestskej rekreačnej oblasti Čermeľ a Bankov.

Namiesto športoviska, vyrástli vily

Starousadlíci z Hrbovej sa nestačili čudovať, keď dovtedy pokojnou a tichou ulicou začali premávať stavebné mechanizmy a plne naložené autá. Na konci slepej ulice, kde boli v minulosti záhrady a plánovaná výstavba športového komplexu, vyrástli obrovské vily. Zmenou zámeru došlo v roku 2013 k odkúpeniu časti cesty súkromnou firmou. Dnes na mieste, kde boli v minulosti len stromy a zarastený svah, je vybudovaná krásna nová komunikácia s chodníkmi a novým oporným múrom, ktorý má zabrániť zosuvu cesty. Pribudlo osvetlenie a tri rozsiahle vily, za ktoré by sa nemuseli hanbiť ani obyvatelia Beverly Hills.

Zvučné mená

Pýtame sa muža, ktorý na Hrbovej žije už viac než polstoročie, kto sú majitelia honosných domov? “Ten prvý zmenil nedávno majiteľa, keďže predchádzajúci zomrel a dediči stavbu predali, ale kto to je, zatiaľ nevieme,“ hovorí starší pán. Prstom ukáže na dve takmer identické vily v závere cesty, vsadené do svahu. „V tej prvej, v zákrute, býva Ladislav Koch, s manželkou Miriam. V minulosti šéfoval košickej teplárni. Hore nad ním majú vilu Marek a Alexandra Dvořákovci. Tento pán je spolu s mamou Petra Žigu, Tatianou, konateľom firmy Taper, ktorá sa nedávno spomínala v súvislosti so zásahom NAKA, kvôli biznisu s drevom,“ spresní.

Pozemok rodičov Petra Žigu je na samom vrchu Hrbovej ulice. Zdroj: Daniela Pirschelová

Žigovi rodičia

Pýtame sa ešte, kde majú postavené domy exminister Peter Žiga a bývalý šéf košickej teplárne Ladislav Lazár. „Žiga tu nevlastní nič, iba jeho rodičia Andrej a Tatiana majú na samom konci Hrbovej ulice, vedľa Dvořákovcov, pozemok, ktorý má asi 2 600 štvorcových metrov. Pozemok Lazara je hneď pod stabilizačným oporným múrom cesty, ktorá vedie k vilám a má rozlohu asi 1 200 štvorcových metrov, ale nie je vedený na jeho meno, ale firmu Noovum, za ktorou stojí Jana Lazarová," vychrlí zaujímavé podrobnosti.

