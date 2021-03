Aby toho nebolo málo, najnovšie k tomu pridala aj otužovanie, ktoré ju lákalo už poriadne dlho.

OTUŽOVANIE

"Približne pred viac než dvoma desiatkami rokov som pripravovala televíznu reportáž o ľadových medveďoch. Chlapci ma volali, aby som si to vyskúšala, ale nedalo sa, keďže som bola v ôsmom mesiaci druhého tehotenstva. Synov som mala rok po sebe, potom prišli ďalšie tehotenstvá, deti malé, nebolo to ľahké," hovorí šarmantná Petra.

Podarilo sa jej to až teraz, počas korony, keď začali viacerí s otužovaním a ona získala parťákov. "Myslím, že o benefitoch otužovania už vie každý, najmä teraz, keď sa o tom viac hovorí. Ja by som okrem fyzického osohu pre telo vypichla aj ten pre dušu - posilňovanie mentálnej odolnosti, čo je v dnešných koronových časoch osobitne dôležité. Roky som sa kúpavala v Dunaji a spoznávala som prekrásne prírodné pláže, preto som sa rozhodla pre rieku. Je to o trochu náročnejšie ako v jazere, pretože tečúca voda rýchlejšie ochladzuje," vraví.

Ako morská víla. Po otužovaní, nezaškodí sa trošku povyhrievať na slniečku či zubatom alebo inom, vitamín D sa teraz zíde ako soľ. Zdroj: archív P.N.Dž.

Temperamentná Bratislavčanka spomína, že začiatky boli náročné, ale pomohol jej zvyk z detstva, keďže od dvanástich sa sprchuje na záver dňa studenou vodou. "Okrem toho ma bavia výzvy a keď sa zatnem, nepustím, prekážky som preto prekonala pomerne ľahko a rýchlo sa z toho stala závislosť," spomenie recept, ako sa nepoddať. Dodáva, že otužovanie prispelo aj k tomu, že choroba ju obchádza, hoci ani predtým nebola nikdy nejako extra chorľavá.

"Je dokázané, že otužovanie pomáha aj pri rôznych zápaloch, dobre pôsobí na pleť, čiže oddiaľuje starnutie a napomáha chudnutiu, lebo telo spotrebuje viac kalórii na udržanie tepla," hovorí o plusoch. Otužuje dvakrát do týždňa. Nikdy predtým sa nezabudne pozrieť, aká je teplota vzduchu, vlhkosť, sila vetra a jeho smer. Ako mamu ju teší, že sa k nej pridal najstarší syn a uvažujú o tom aj ostatné deti. Tým, ktorí to chcú skúsiť, odporúča, aby sa riadili vlastnými pocitmi, počúvali svoje telo a nič nepreháňali.