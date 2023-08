Uprostred noci, o trištvrte na tri nadránom. To je čas, ktorý si vybral stalker Ján (35), ktorý rozsekal mačetou Andreu (39) k pokusu o samovraždu. Stalo sa tak v Ústave na výkon väzby v Nitre. Ani napriek skorej rannej hodine, keď celá basa spí, sa mu však nepodarilo odísť na druhý svet.

Informáciu potvrdil prokurátor krajskej prokuratúry v Nitre Jaroslav Maček. "Dňa 18. júla o 02.45 hodine sa v Ústave na výkon väzby v Nitre vami označený obvinený pokúsil o samovraždu obesením. Toho času sa menovaný nachádza v Nemocnici pre obvinených a odsúdených a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne," potvrdil Jaroslav Maček.

Aj keď prvé informácie hovorili o tom, že Jána po pokuse o samovraždu v Trenčíne iba ošetrili a hneď eskortovali naspäť do Nitry, realita je taká, že Ján je ešte stále v Trenčíne. Umiestnený by mal byť na psychiatrickom oddelení nemocnice pre obvinených a odsúdených.

Zbor väzenskej a justičnej stráže túto informáciu nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. „Zbor väzenskej a justičnej stráže je oprávnený poskytovať konkrétne informácie o osobách len zákonom stanoveným orgánom a inštitúciám v rozsahu nevyhnutnom na plnenie ich úloh. Vzhľadom na to, že nedisponujeme súhlasom dotknutej osoby, nie sme oprávnení vám poskytnúť požadované informácie týkajúce sa osobnosti a súkromia fyzickej osoby,“ povedala hovorkyňa zboru Monika Kacvinská.

Ján prenasledoval v Dubnici nad Váhom mamu dvoch detí dlhodobo. Na začiatku bol niekoľkomesačný priateľský vzťah Jána a Andrey. K prvým problémom došlo dva roky dozadu, kedy a Andrea obrátila na políciu, lebo mala z Jána obavy. Polícia prípad riešila ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, Jána sa pokúsili predvolať na výsluch, ten však nebol k zastihnutiu.

Neskôr prišiel Ján za Andreou na rodinnú opekačku a manžel ženy ho zadržal. Pre nepríčetnosť ho však z väzby prepustili a putoval na psychiatriu, kde sa liečil dobrovoľne. Súd v Trenčíne v jeho prípade ale nedokázal rozhodnúť niekoľko mesiacov. Za ten čas Ján z liečebne odišiel a štyri mesiace potom zaútočil na Andreu.

Zo znaleckého posudku vyplynulo, že obvinený trpel závažnou duševnou poruchou, ktorá sa prejavovala prítomnosťou paranoidného erotomanického bludu. Ten spôsoboval, že Ján sa snažil vynútiť si pozornosť a opätovanie lásky zo strany Andrey.

Na Andreu si počkal v záhradkárskej osade. Pred skutkom si podľa uznesenia zabezpečil mačetu s 34-centimetrovou čepeľou. Už v minulosti ženu sledoval a tak vedel, kedy touto trasou jazdí na bicykli do práce. Keď sa priblížila, začal sa s ňou rozprávať. „Keď ma naozaj ľúbiš, tak ma necháš ísť vlastnou cestou a uľaví sa tak tebe ako aj mne,“ mala mu odpovedať matka 2 detí.

To malo Jána nahnevať a rozbehol sa za ňou k blízkemu lesíku. Tam ju zhodil zo zrázu a podľa uznesenia ju minimálne 10-krát opakovanie udrel mačetou do hlavy a vrchnej časti tela. Spôsobil jej početné sečné, rezné a bodné poranenia, z ktorých niektoré siahali až po kosti.

To, čo nasledovalo potom, je ako z hororu. „Poškodenej stiahol nohavice a spodné prádlo, roztiahol jej nohy, do pošvy vložil kus dreva a jej telo stiahol do ťažko prístupného zrázu k potoku,“ píše sa v uznesení. Zarážajúce sú aj reakcie niekoľkých svedkov. Aj napriek tomu, že počuli krik a videli ako Ján útočí na ženu, úbohej obeti sa nikto nepokúsil pomôcť.