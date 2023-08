Prvý pár, ktorý si povedal áno na festivale, boli novomanželia Katarína Ofúkaná a Vladimír Julényi. Stalo sa tak v piatok o 15. hodine. Kým šťastná nevesta Katka prišla v nádherných čipkovaných šatách, Vladimír, ktorý je vozičkár, si nasadil na oči ružové okuliare so srdiečkami.

„Aj keď sme možno vekovo už starší, ale mentálne delíme náš vek dvoma a som šťastná, že sme sa našli. Nechceme spolu zostarnúť, ale ostať spolu navždy deťmi,“ povedala Katka. S Vladimírom sa po prvýkrát stretli presne na deň presne pred jedným rokom. "Zoznámili sme sa cez zoznamovaciu aplikáciu, cez internet a naše prvé rande bolo presne pred rokom 11. augusta. Takže je to presne rok," povedala Katka.

Keď si manželia všimli súťaž, že sa páry budú môcť vziať priamo na festivale, povedali si, že to skúsia. "Vraveli sme si, že by to bolo úplne "šaľené", keby to vyšlo a vzali by sme sa presne v deň, kedy sme sa zoznámili. A vyšlo to," povedala Katka.

Katka vraví, že si vždy priala netradičnú svadbu. "Nikdy som nesnívala o princeznovských šatách a bábike na aute. A muž sa pri mne zviezol," uzavrela šťastná novomanželka, ktorá si užívala, že im na svadbe tlieskali a tešili sa s nimi desiatky návštevníkov festivalu.

Podľa novomanželov nesmie v tom naj lete chýbať voda, kofola, slnko. „Večer víno, dobré jedlo, pohoda. V zime deka a ľudské teplo. Ale láskyplný môže byť každý deň. Keď mi ustelie posteľ. lebo vie, že cez noc vyzlečiem perinu a neznášam to ráno naprávať. Keď mu nechám odkaz v desiate do práce,“ uzavrela Katarína.

Na festivale sa zosobáši celkovo 6 párov, prihlásilo sa ich však oveľa viac. A to až neuveriteľných 150. „Láska je tu pre všetkých a v projekte Láskyplný piatoček sa snažíme ľudí inšpirovať, aby si urobili čas na seba a na svoju lásku. A svadba na festivale je vlastne ten najodvážnejší spôsob, ako to urobiť. Pretože keď ju miluješ, nie je čo riešiť,“ vysvetľuje PR manažérka Eva Stejskalová, prečo zaľúbencom ponúkli priestor na spečatenie lásky priamo na festivale.

Podľa nej boli pozvaní aj svadobčania. „Každý pár od nás dostal 14 vstupeniek, pre dvoch snúbencov, ich svedkov, rodinu a najbližších priateľov a okrem zabezpečenia oficiálneho svadobného obradu sa postaráme aj o nezabudnuteľnú hostinu pre všetkých svadobčanov,“ dodala Stejskalová. Ako svadobný dar dostanú od organizátorov festivalu aj vstupenky na budúci ročník Grape, aby tu mohli osláviť svoje prvé výročie.

Okrem 6 oficiálnych svadieb však bude kaplnka počas festivalu otvorená aj pre páry, ktoré by si chceli vyskúšať svadbu “nanečisto”. Stačí do nej prísť v piatok alebo sobotu po tretej hodine, nasadiť si závoj, zobrať do ruky kvet a slávnostne vysloviť svoje áno. Vzhľadom k požiadavkám zákona bude tento manželský sľub neoficiálny.