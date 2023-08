Napriek tomu, že jej život priniesol nesmierne náročné chvíle, je pozitívna asi ako málokto z nás. Levičanka Ivana Debrecéniová (40) už päť rokov bojuje so závažným ochorením - rakovinou hrubého čreva. Ona sa však nevzdáva, práve naopak. Podporuje ešte aj

Ivana (40) z Levíc bojuje so zákernou chorobou: Na liečbu má alergie, aj tak ešte pomáha iným

Ivana Debrecéniová je sympatická mladá žena s úsmevom od ucha k uchu, ktorá každého odrovná tým, ako vníma život. A to aj napriek zdravotným problémom, ktoré sa u nej začali prejavovať, keď mala 35 rokov. „Neviem, či to s tým súviselo, ale pomaličky som začala z ničoho nič chudnúť. Nemala som to ani čomu pripisovať. Občas som mala problémy s mechúrom, ale skôr psychoproblémy - obsedanto-kompulzívnu poruchu,” začína svoje rozprávanie Ivana.

Následne prišlo obdobie, keď začala v noci pravidelne vracať a na bruchu sa jej začala vydúvať väčšia hrča. V nemocnici jej povedali, že má zúžené črevo a musí ísť na operáciu, no ešte predtým mala navštíviť gynekológa. „Tam mi na vaječníku objavili 6 cm nádor, ale povedali mi, že je to cysta. Tá mi narástla z ničoho nič na 10 cm v priebehu pár týždňov. Zistili, že je to rakovina, tak som podstúpila niekoľko operácií,” hovorí Ivana Debrecéniová.

Podstúpila hĺbkovú čistiacu operáciu - vybrali jej vaječníky, maternicu, lymfatické uzliny a slepé črevo. Osem mesiacov chodila na chemoterapie vediac, že ide o veľmi agresívny nádor a je veľká pravdepodobnosť jeho návratu. A tak sa aj stalo, choroba sa aj po chemoterapiách vrátila. Odvtedy podstúpila viaceré druhy liečby, avšak každá mala iný priebeh. Na jednu dostala alergiu, druhá jej prestala zaberať a tretia jej spôsobovala neskutočné nevoľnosti.

