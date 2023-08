Priamo nad hlavami detí na novom ihrisku premávajú autá po diaľničnom viadukte. Drobce sa zatiaľ hrajú na ihrisku, aké na Slovensku nemá páru. Dominujú mu totiž dvojmetrové drevené a približne tristo kilové sochy nezabudnuteľných majstrov Pata a Mata.

„Mňa oslovili z mesta, že by chceli na ihrisko postavičky Pata a Mata, ktoré by boli veľké dva metre a všetko ostatné nechávajú na mňa. Tak som hľadal inšpiráciu, aký by mali mať tvar, pretože sa mi nepáčia len strnulé sochy. Na internete som našiel malé zberateľské postavičky, ktoré ma inšpirovali pri ich výrobe,“ povedal M. Kmecík.

Sochy sú lepené z dosiek červeného smreka, aby nepraskali. „Zlepil som centrálny stĺp a potom doliepal ruky, brucho, nohy. Najdlhšie na výrobe trvá práve lepenie, pretože treba čakať, kým to vytvrdne. Robil som ich oboch popri práci a Pat a Mat, plus domček na streche mi trvali asi pol roka,“ skonštatoval majster rezbár.

Na vyrezávanie si dokonca musel vziať z práce dovolenku. „To mi trvalo tak štyri dni po desať hodín,“ hovorí M. Kmecík s tým, že hlavne jeho deti boli fascinované tým, čo im doma vyrastá. Sochy merajú približne dva metre a vážia tristo až štyristo kilogramov. Na obe sochy minul po dva kubíky dreva na každú a tridsať kilogramov lepidla.

Ihrisko je dobre viditeľné z kruhového objazdu a mnohí ľudia, ktorí prechádzajú mestom sa otočia, aby si ho obzreli z blízka. „Boli sme s deťmi u zubára, keď sme cestou všimli veľké sochy Pata a Mata. Deti ich veľmi chceli vidieť, tak sme sa šli pozrieť a je to skutočne krásne,“ povedala mamina Ivanky (8) a Elišky (5) z Horných Kočkoviec.

„Nám o tom povedala kamarátka, ktorá tu býva a s deťmi sem chodí pravidelne. Videli sme fotky, ktoré dávala na sociálnu sieť a odvtedy dcérka stále hovorí len o Patovi a Matovi a že sa chce s nimi odfotiť. Tak sme sa kamarátku vybrali navštíviť, keď má teraz dcéra prázdniny a cestou k nej sme sa ešte stavili na ihrisku. Veľmi sa nám to páči, aj som sa zasmiala, že Pata a Mata umiestnili práve sem pod diaľnicu, lebo Slovensko je známe bleskovou výstavbou diaľnic, skoro ako by ich Pat a Mat staval,“ povedala so smiechom Anna zo Žiliny.

Podľa primátora mesta Považská Bystrica Karola Janasa ihrisko pod diaľničnou estakádou bolo dokončené vlani. Investícia bola v réžii Železníc Slovenskej republiky a súvisela s modernizáciou železničnej trate. Realizácia bola rozdelená na etapy a trvala dlhšiu dobu. Už pár dní je ihrisko kompletne hotové. „Pribudli tu viaceré herné prvky, no my sme ho chceli ešte viac oživiť. A tak sa stalo domovom obľúbených postavičiek Pata a Mata. Verím, že malým návštevníkom prinesú radosť,“ povedal primátor mesta.

Ihrisko sa nachádza priamo pod diaľničnou estakádou, ktorá prechádza ponad mesto Považská Bystrica. Je súčasťou úseku diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer. Meria 968 metrov a stavebné náklady boli vyčíslené na 175 miliónov eur.

Proces prípravy začal ešte v roku 2001. Samotná výstavba sa však rozbehla až o dlhých sedem rokov neskôr, v júli 2008 a viadukt otvorili v máji 2010. Je prvým diaľničným mostom na Slovensku, ktorého nosná konštrukcia nesie celý diaľničný profil a v priečnom smere ju podopiera iba jedna podpera.