Michelinovský sprievodca reštauráciami započal históriu v roku 1900. Dnes má v ňom zastúpenie každá vyspelá krajina. Na Slovensku táto spolupráca s Michelin Guide nikdy nebola aktívna. „Naša petície nie je referendum, teda nemáme stanovený počet podpisov. Chceme ich však vyzbierať čo najviac, aby sme mohli vyzvať vládu, aby jednala,“ reaguje jeden z inicátorov petície Peter Škripko.

Jedným z dôvodov, prečo chcú, aby táto spolupráca bola nadviazaná, je rozvoj cestovného ruchu

Pod petíciu sa hrdo hlási aj šéfkuchár Peter Duranský, ktorý sa stal držiteľom Michelinskej hviezdy ako prvý Slovák. „Je to dôležité najmä z hľadiska spoznávania našej krajiny turistami, čo je, samozrejme, prínos pre turistický ruch a celkovú návštevnosť našej krajiny,“ vraví pre Plus JEDEN DEŇ.

Krásne servírovanie. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CXly3EiJ6uZ/

VIAC FOTOGRAFIÍ ZDRAVÝCH, PEKNE NASERVÍROVANÝCH JEDÁL >TU<

Podľa slov Škripka, ktorý je CEO hneď niekoľkých podnikov, si množstvo cestovateľov vyberá destináciu aj podľa reštaurácií zaradených do Michelinovského sprievodcu. „Určite by to pomohlo aj kvalite gastronomických služieb na Slovensku, lebo keby mali reštaurácie možnosť byť v tomto sprievodcovi, ovplyvnilo by to ich snahu a súťaživosť sa tam dostať,“ argumentuje.

Zlý zámer nevidí ani Zuzana Mikulášová, expertka na cestovný ruch. Väčší problém je však podľa nej v tom, že prestížne reštaurácie musia byť podporované aj domácimi hosťami, ktorí by mali prejavovať dopyt po kvalitnej gastronómii. „Ten je odvodený od kúpnej sily a dostupnosti lokálnych surovín. Znamená to, že hosť najprv musí chcieť konzumovať zdravé, kvalitné, domáce jedlá z lokálnych surovín podľa ročného obdobia, s inovatívnymi prvkami. Musí existovať dostatočný dopyt, ktorý potom prirodzene začne generovať súťaživosť medzi zariadeniami, a tým aj potrebu „nálepiek“ na dverách reštaurácií,“ odpovedá pre náš portál s tým, že je skeptická v odpovedi na otázku, či sme sa ako krajina dostali na túto úroveň.

Anketa Vyberáte si reštaurácie podľa kvality alebo ceny? Jednoznačne kvalita! 40% V tomto čase radšej lacnejšie... 60% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Ďalšia vec sú financie…

Celá spolupráca by mala byť postavená na zmluve, ktorú by mal za Slovensku zastupovať štát. „Obnášalo by to uzavretie dohody na dobu určitú s pravdepodobnosťou za určitý poplatok, čo je všade vo svete normálna vec a Michelin ako taký sám prinesie určitú reklamu. Za mňa by bolo úplne fér, keby sa Slovensko zaradilo do Michelin guide, a či už by boli niektoré reštaurácie hodnotené na hviezdu alebo nie, bolo by to dôležité,“ je presvedčený šéfkuchár Duranský.

V susednej Českej republike zaplatila vláda na najbližších päť rokov Micheline guide v prepočte viac ako 2,2 milióna eur. Nadviazanie spolupráce pomohlo aj Slovinsku, Rakúsku či Maďarsku. Môže si však Slovensko dovoliť v čase dlhovej brzdy?

Anketa Poznáte slovenskú reštauráciu, ktorá by si zaslúžila Michelinskú hviezdu? Áno, poznám! 38% Na Michelinskú hviezdu to určite nebude... 62% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Ekonóm Radovan Ďurana, ktorého záujmovou oblasťou sú práve verejné financie vraví o Michelinovi ako o najbezpečnejšom spôsobe zabezpečenia vlastných príjmov od daňových poplatníkov prostredníctvom štátneho rozpočtu. „Je to pekný príklad snahy o vytvorenie štátom podporovaného, súkromne vlastneného monopolu. Štát môže lákať turistov skvalitňovaním infraštruktúry, zlepšením katastrofálnej kvality vízového proces a reprezentatívnym správaním politikov v zahraničí, nie dotovaním stravovacích zariadení pre najvyššie príjmové skupiny,“ zhodnocuje pre plusku Ďurana.

Šéfkuchár Duranský vidí potenciál aj pre mladú generáciu. „Nemôže to byť len iniciatíva niekoľko jedincov, ale samozrejme štátu, aby sme našu gastrokultúru posunuli na ďalší level.“

Aj Škripko je pevne presvedčený, že Michelinské nálepky na dverách reštaurácií pomôžu zviditelniť našu gastronómiu, ktorá sa podľa neho za posledných desať rokov niekoľkonásobne zlepšila. „Vychutnať si vynikajúce jedlo v adekvátnom prostredí a s perfektnou obsluhou už nie je len o pár reštauráciách v Bratislave. Konkurencia narastá, nové originálne koncepty sa objavujú po celom Slovensku. Osobne si myslím, že inšpektorom z Michelinovského sprievodcu sa Slovensko bude veľmi páčiť a budú mať z čoho vyberať,“ uzatvára Peter Škripko, jeden z iniciátorov petície.

Prečítajte si tiež: