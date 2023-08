Vo štvrtok ráno prišli baníci a banskí záchranári najprv k pamätníku obetiam banských nešťastí na cintoríne v Handlovej. V tichosti tam položili veniec. Na cintoríne je pochovaných viacero baníkov, ktorí pri tragédii prišli o život. V tom čase pri hroboch zapaľovali sviečky príbuzní obetí a spomínali na svojich blízkych.

Mária prišla zapáliť sviečky na hrob zaťa. František Koleso tiež prišiel pri tragédii o život. V tom čase mal len 35 rokov a doma ho čakala manželka a dvaja synovia vo veku 11 a 9 rokov. Aj keď od tragédie uplynul dlhý čas a z chlapcov sú dospelí muži, dodnes im podľa starej mamy chýba.

„Nedá sa zabudnúť na to. Zostali dvaja chlapci, je to veľmi ťažká spomienka,“ povedala Mária. Tá si presne pamätá na deň, keď sa dozvedela, že jej zať už nežije. „Práve som nebola doma. Bola som u dcéry vo Švajčiarsku. Telefonovali mi, čo sa stalo, hneď sme nasadli do auta a šli domov. Ja neverím tomu, že niekto bude potrestaný. Ťažko mi na to spomínať, nedá sa na to čo povedať. Ťažko na to zabudnúť. Mladý chlap a toľké roky je už tam,“ uzavrela s plačom Mária.

Dnes už sa v bani, kde našlo smrť dvadsať mužov neťaží. „Po 112 rokoch aktívnej priemyselnej ťažby uhlia bola ťažba v Bani Handlová v septembri 2021 definitívne ukončená. V súčasnosti prebiehajú práce na uzatváraní podzemia, na likvidácii banských diel a zároveň sa pripravujeme na nové využitie hnedého parku,“ povedala hovorkyňa Hornonitrianskych baní Adriana Siváková.

Podľa A. Sivákovej sa v súčasnosti aktívne ťaží uhlie na Slovensku už len v Novákoch. V Hornonitrianskych baniach Prievidza aktuálne pracuje 1300 zamestnancov. „Ťažba uhlia pokračuje na troch stenových poruboch a aktívna banská prevádzka by mala byť ukončená v decembri tohto roku,“ uzavrela A. Siváková.

Spomienka na obete banských nešťastí v Handlovej sa koná už po štrnásty krát. K tragickému výbuchu došlo 10. augusta 2009. Tento deň je zapísaný v slovenskom kalendári ako pamätný deň - Deň obetí banských nešťastí Slovenskej republiky a reaguje tak na banskú tragédiu, kedy v podzemí vyhasli životy 20 mužov - 11 banských záchranárov a 9 baníkov.

Aj napriek tomu, že od tragédie uplynul neuveriteľne dlhý čas, slovenské súdy stále prípad právoplatne neuzavreli. "Krajský súd v Trenčíne na neverejnom zasadnutí 2. marca 2023 zrušil rozsudok Okresného súdu Prievidza a vrátil vec súdu prvého stupňa, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Termín hlavného pojednávania v tejto trestnej veci na Okresnom súde Prievidza zatiaľ nie je určený," povedal hovorca trenčianskych súdov Roman Tarabus.

Krajský súd v Trenčíne však okrem iného navrhol, že ak súd obžalovaných uzná prvostupňový súd opäť vinnými, mal by zvážiť mimoriadne zníženie trestov. Súd sa má zaoberať otázkou, či vo vzťahu k obžalovaným pre dĺžku vedenia trestného konania s prihliadnutím na obtiažnosť veci a procesný postup orgánov činných v trestnom konaní aj samotného súdu prvého stupňa neprichádza do úvahy aj mimoriadne zníženie uvedených trestov.

Krajský súd v Trenčíne sa kauzou výbuchu opätovne zaoberal po odvolaní viacerých účastníkov konania. Rozsudok Okresného súdu v Prievidzi z februára 2020 zrušil v celom rozsahu a vrátil mu vec s tým, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol.

Okresný súd sa má zoberať tým, či obžalovaní svojím konaním skutočne sťažili hasenie požiaru a ktoré skutočnosti sa reálne podieľali na vzniku samotného výbuchu.

Sudca Okresného súdu v Prievidzi uznal vo februári 2020 troch obžalovaných za vinných z prečinu všeobecného ohrozenia. Ladislavovi H. uložil 5-ročný nepodmienečný trest, Jozefovi T. 6-ročný trest a Daliborovi R. trest vo výške 8 rokov. Kauzou sa zaoberal po tom, ako odvolací súd v marci 2017 zrušil jeho pôvodný rozsudok z mája 2015.