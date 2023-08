Pavúky. Žijú v našom okolí odjakživa, sú mimoriadne užitočné, no zároveň, zväčša aj poriadne nesympatické. Mnohí pri pohľade na toľko nôh, desivé hryzáky či chlpaté tela vyložene odpadávajú a zbožným snom väčšiny žien zostáva túžba držať sa od nich po zvyšok života čo najďalej.

Na ich prítomnosť, nech sa nám to akokoľvek nepáči, si musíme jednoducho len zvyknúť. Ľudia síce majú tendenciu pavúky zabíjať, no nie vždy je to najlepší nápad. Veľa z nich je chránených a tak si ľahko môžeme privodiť problémy.

Titul najdesivejšieho pavúka, ktorý sa na Slovensku vyskytuje úplne bežne, no vďakabohu ho príliš nevidieť, získava rozhodne strehúň škvrnitý. Táto chlpatá obluda môže s nohami dosahovať veľkosť až 7 centimetrov, čo predstavuje menšiu ľudskú dlaň. Zároveň je tiež najväčším európskym, severoafrickým a stredoázijským pavúkom.

Strehúň škvrnitý sa podobá na tarantulu! Zdroj: fb.com/Komunita Hviezdoslavov, Kvetoslavov a Miloslavov

Výzorom až príliš pripomína tarantulu, no tam to ani zďaleka neskočí. Táto potvora dokáže dosť dobre skákať, čo využíva napríklad pri love. Okrem toho bez problémov prehryzne ľudskú pokožku hrozivými červenými hryzákmi, hoci to nevyhľadáva, pretože je plachý a neagresívny. Rana po takomto uhryznutí zvykne poriadne bolieť. Jed strehúňa však nie je za normálnych okolností nebezpečný pre ľudí, no mohol by ohroziť seniorov, deti alebo alergikov.

Ďalšia zo strehúňových hrozivých vlastností je fakt, že ak ide o samičku, ktorá ma akurát mladé, nosí ich so sebou všade na chrbte. Aj keď je to poriadne zlá predstava, strehúňa či strehúnicu nezabíjajte. Je chránený.

Aj keď strehúň svojim vzhľadom a vlastnosťami spĺňa definíciu poriadnej príšery, má aj svetlé stránky. Dobrou správou zostáva, že ide o nočného tvora a teda je pomerne dosť nepravdepodobné, že by ste ho stretli za bieleho dňa. Bežne sa schováva v niekoľko desiatok centimetrov hlbokých norách, ktoré si vystiela pavučinami. Na Slovensku sa najčastejšie vyskytuje v Podunajskej nížine a v Nitre, Bratislave či v okolí Komárna.