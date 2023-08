Streda (2.8.) nebola šťastným dňom pre Zuzanu (†45). Posledných deväť rokov bývala v Lehniciach, odkiaľ v osudný deň mierila do Bratislavy - do tetovacieho štúdia. Ráno sa ešte radovala z darčeka od priateľa k narodeninám, ktoré oslávila pred tromi dňami. Popoludní skončila s autom v zavlažovacom kanáli. „Podľa prvotných informácií mala ísť 45-ročná vodička na aute Hyundai Getz z obce Štvrtok na Ostrove smerom na Bratislavu. Z doposiaľ nezistených príčin prešla do protismeru a s vozidlom spadla do zavlažovacieho kanála,“ uviedla trnavská polícia.

AKÝ DARČEK DOSTALA OD PRIATEĽA V DEŇ SMRTI? FOTO >TU<

„Moje dieťa, moja Zuzka, moja zlatá marhuľka, nechala ma tuná samú, utápam sa ja v slzách. Preto prosím, kto ju poznal, ticha jednu minútu, spomienku či modlitbičku, venujte jej, prosím o to, sťa rozlúčku na cestu!!“ napísala básničku na Facebook Zuzanina mama. Nielen ona prišla o dcéru, ale aj dvaja muži o sestru a dve už dospelé dcéry o mamu. „Ja, jej mama, budem ešte silnejšie a naliehavejšie pokračovať v našom boji, to by si ona priala! Ja bojujem aj naďalej, s ňou v mojom materinskom srdci,“ napísala s tým, že je na dcéru hrdá.

Jej blízki známi pre Plus JEDEN DEŇ opísali, že nechápu, čo sa mohlo stať: „Stále usmiata, vždy ochotná pomôcť. Tuším, že mala v ten týždeň dovolenku.“ Zuzana pracovala ako esbéeskárka. Len tri dni pred tragickou nehodou oslávila svoje narodeniny. „Jej dcéra mi to prišla oznámiť a bola som z toho úplne v šoku. Ja si myslím, že sa jej strhol volant, keď šoférovala,“ dodáva ďalšia ženina kamarátka.

Zuzanino auto pomáhal z bahna vytiahnuť len náhodne okoloidúci bager. Jej mŕtve telo našli v kufri

Pomôcť vodičku z auta vyslobodiť pribehli ako prví okolidúci. „Sused bol v tesnej blízkosti, keď sa to stalo a snažil sa pomôcť. Ja som ju nepoznala,“ vraví Andy s tým, že na aute vraj nebolo možné otvoriť dvere.

Prvotné odhady vravia o tom, že keď sa dvere nedali otvoriť, žena sa pokúšala dostať z auta cez kufor. Zuzanino okolie však nechce veriť, že v aute bola sama. „Dopravná nehoda je naďalej v štádiu policajného vyšetrovania a polícia pribrala viacerých znalcov. Výsledky znaleckých skúmaní zatiaľ nie sú k dispozícii,“ reaguje pre Plusku Mária Linkešová, hovorkyňa trnavskej polície.

Zdroj Plus JEDEN DEŇ vraví, že príčinou smrti u ženy malo byť zadusenie utopením. „Súdna pitva preukázala prítomnosť alkoholu - 1,85 promile,“ informuje náš portál Linkešová.

Po smrti ženy sa dokonca objavil na Facebook-u falošný profil. „Komentoval v jej mene príspevky, lajkoval ich. Vraj aj písal nejakým ľuďom v jej mene. No už je odstránený,“ dodáva Zuzanina kamarátka.