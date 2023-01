Každý chce mať veľa peňazí, no nie každý je ochotný pre to niečo spraviť. Dobrá správa je, že nemusíte zarábať milióny, aby ste si mohli v novom roku vyraziť na dovolenku či kúpiť vysnívané auto. Podstatné je vedieť efektívne šetriť!

Začiatok roka nie je to najťažšie obdobie na šetrenie, po Vianociach je väčšina z nás vyhádzaná z peňazí a do práce sa púšťa ťažko.

No ak chcete predsa len z niečoho tú letnú dovolenku zaplatiť, o svoje financie sa treba začať poctivo starať. Tie najlepšie rady, ako ušetriť značnú sumu peňazí, poskytla špecialistka na spotrebiteľské financie Tu Sarah Pennells denníku The Sun.

Staňte sa finančným detektívom

Ak skutočne chcete mať kontrolu nad svojimi peniazmi, kontrolujte všetky výdavky. Sarah odporúča zamyslieť sa nad každým účtom: „Začnite tým, že zistíte, kam idú vaše peniaze. Vezmite si posledné tri bankové výpisy a účty. Pozrite sa na všetko, čo ste minuli, a myslím na všetko! Opýtajte sa sami seba: potrebujem to? Môžem si to dovoliť? Môžem to získať lacnejšie?"

Staňte sa finančným detektívom. Zdroj: Pexels

