Téma zdražovania a šetrenia energiami rezonuje slovenskou spoločnosťou. Zaujímalo nás, či už poslanci Národnej rady začali so šetrením vo svojej domácnosti. Tiež sme spýtali na zopár tipov a trikov, ktoré by poradili pre občanov v súvislosti so šetrením energiami.

"Ja osobne, keď som v kancelárii, tak si vôbec nezapínam klimatizáciu, a to ani cez leto," hovorí poslanec OĽaNO Tomáš Šudík (26). "Či doma alebo v kancelárii sa obliekam do hrubších svetrov, aby mi bolo teplo. Takže aspoň touto cestou sa snažím šetriť energie, aby sme o tých 15-25 % znížili spotrebu energií. Myslím si, že zatiaľ mi to vychádza," dodal ďalej. "A snažím sa ráno skôr vstávať, keď vychádza slnko, aby som nemusel ani páliť elektrinu," poznamenal na záver.

"V našej domácnosti sme šetrili ešte pred zdražením cien energií. Možno je to aj tým, že som z veľkej rodiny. Pochádzam totiž z deviatich detí a sám mám päť detí, takže je to u mňa samozrejmosť, že učím a vediem deti k tomu, aby boli šetrené," povedal pre náš denník poslanec OĽaNO Milan Kuriak (52).

"Umývačku riadu zapíname iba, ak je dostatok riadu. Manželka keď perie, tiež sa snaží pozbierať dostatok prádla, aby sa zbytočne nemíňala energia ani voda," povedal Kuriak s tým, že tiež dávajú doma pozor na to, aby sa zbytočne nesvietilo. "Tiež neprekurujeme miestnosti, je to aj zdravšie aj úspornejšie," hovorí. "Šetrenie je pre mňa samozrejmé. Aj tu v parlamente som viac ako dva roky zaviedol na ubytovni zhasínanie počas dňa," zdôraznil.

"Naša domácnosť je pomerne nová. My sme mladá rodina a pred dvoma rokmi sme sme sa sťahovali do nového bytu, ktorý sme zariaďovali a už vtedy sme vyberali tie najšetrnejšie spotrebiče, pokiaľ ide o energetickú náročnosť. Takže na tom vieme pomerne dosť ušetriť," povedala pre náš denník poslankyňa SaS Vladimíra Marcinková (31). "Takisto nevyužívam sušičku, keďže viem, že je to jeden z najväčších požieračov energie," dodala ďalej.

"Snažíme sa znížiť aj naše kúrenie. My sme rodina, ktorá celkovo obľubuje skôr chlad v domácnosti. Aj dovolenky si tak vyberáme, že máme radšej zimu a sneh, než tropické horúčavy. Takže nám to úplne vyhovuje, že vieme tých pár stupňov znížiť," hovorí Marcinková. "Viem ale, že niektoré rodiny sú naučené na iný tepelný štandard. Žiaľ táto zima nás prinúti, aby sme o tých pár stupňov išli nižšie a radšej si na seba dali sveter, lebo tie ceny naozaj pôjdu hore," podotkla poslankyňa na záver.

Na tému zdražovania a šetrenie energiami v domácnosti sme sa spýtali aj poslankyne Sme rodiny Romany Tabák (31). "Na prvom mieste je samozrejme to, ako zvládneme energetickú krízu a zimu. Budeme si musieť všetci utiahnuť opasky. Ako poslankyňa som v úzkom kontakte s ministrom hospodárstva, nakoľko som spravodajkyňa pre energetiku vo výbore pre európske záležitosti, takže ľudí hneď informujem a za nich bojujem," vraví extenistka.

"Nad budúcoročnou spotrebou premýšľame s manželkou už teraz. Vzhľadom na to, že kúrime plynom a v byte máme spotrebiče s nízkou spotrebou, nevidím veľa možností ako ušetriť," zdôveril sa nám poslanec OĽaNO Kristián Čekovský (31). "Navyše, už pár dní máme doma prírastok, čiže spotreba sa môže ešte zvýšiť. Aj preto sme začali s úsporou, aby sme si na niektoré opatrenia postupne zvykli," hovorí. "V prvom rade dbáme na to, aby sa spotrebiče ako práčka, či umývačka riadu nezapínali poloprázdne. Okrem toho sme začali väčšinu vecí prať na 30-tke namiesto 40-tky," prezradil ďalej.

"Samozrejmosťou musí byť vypínanie svetiel a televízora, keď sa nevyužívajú, či správne používanie klimatizácie," hovorí Čekovský. "Najviac sa však dá ušetriť na vykurovaní a ohreve vody. Ja sám plánujem počas zimy znížiť teplotu v domácnosti možno o 1 stupeň, čo podľa odborných prepočtov pomáha obmedziť spotrebu o 6%. Rovnako som už stlmil teplotu zohriatej vody v zásobníku. Verím, že aj vďaka tomu menej pocítime zvýšené výdavky na energie," uzavrel.