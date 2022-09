Najšokujúcejšie momenty smútočného pochodu za mŕtvou kráľovnou: Rebelka Meghan, ponížený Harry! ×

Najdlhšie vládnuca britská kráľovná zomrela 8. septembra vo veku 96 rokov. Na tróne bola 70 rokov. Rakva s jej telom, zahalená do kráľovskej štandardy s imperiálnou korunou uloženou na jej vrchu, je vo Westminsterskej sále, najstaršej časti sídla britského parlamentu, pre verejnosť vystavená 24 hodín denne až do pondelkového rána – do dňa pohrebu. Rakvu neustále strážia vojaci v slávnostnej uniforme.