Spite sladko, Lilibet! Stojí na bráne pred Buckinghamským palácom, na ktorej visia ďalšie srdcervúce odkazy, kvety aj oznámenie o smrti kráľovnej Alžbety. „Boli ste tu dlhšie, než sme si zaslúžili,“ píše sa na bielej obálke. Miestami počuť tichý plač tých, ktorí sa prišli s kráľovnou rozlúčiť napriek daždivému počasiu.

Kráľovná Alžbeta II. Zdroj: Twitter

Prvé správy o zlom zdravotnom stave kráľovnej sa objavili vo štvrtok popoludní. Nebolo to pritom prvýkrát, čo sa jej prihoršilo. Vo vyhlásení paláca sa však písalo, že kráľovná sa cíti dobre a zostáva nateraz vo svojom vidieckom sídle Balmoral v Škótsku. Keď však všetci členovia kráľovskej rodiny zrušili program a vydali sa za kráľovnou, všetci akosi tušili, že sa schyľuje k najhoršiemu. Do škótskeho sídla ako prví prileteli syn a nástupca na tróne princ Charles, teraz už kráľ Charles III. (73), so sestrou princeznou Annou (72). Zvyšným členom kráľovskej rodiny vrátane princov Harryho (37), Williama (40) a Andrewa (62) sa nepodarilo doraziť včas. Jej veličenstvo kráľovná Alžbeta II., najdlhšie vládnuca panovníčka v histórii, naposledy vydýchla o 16.30 hod. miestneho času.

Princ Andrew s princom Williamom na ceste za kráľovnou. Rozlúčiť sa s ňou už nestihli. Zdroj: TASR/AP

Príčinou smrti boli dlhodobé zdravotné ťažkosti. Verejnosti boli známe len ako problémy s pohybovým aparátom, posledné fotografie z utorka 6. septembra, keď vymenovala novú britskú premiérku, však naznačujú, že jej zdravotný stav bol oveľa vážnejší. Potvrdzovali to najmä detailné zábery kráľovninej ruky, na ktorej boli vidieť veľké modriny.



Svet sa zdrvujúcu správu o jej smrti dozvedel o pol ôsmej hodine večer. „Kráľovná zomrela dnes popoludní pokojne na zámku Balmoral,“ informoval Buckinghamský palác s tým, že novým britským kráľom sa stal jej najstarší syn princ Charles, ktorý si zvolil meno Karol III.



Pocta kráľovnej Alžbete II. v Katedrále sv. Patrika v austrálskom Melbourne, 9. septembra 2022. Zdroj: Profimedia

Skon kráľovnej uviedol do pohybu operáciu London Bridge – starostlivo premyslený plán na obdobie medzi jej smrťou a jej pohrebom – ktorá sa začala v piatok. Hlavná pieta sa uskutoční v Londýne a začne sa v piaty deň po smrti Alžbety II.



Je pravdepodobné, že pôjde o najväčšiu bezpečnostnú operáciu, akú kedy Spojené kráľovstvo zažilo. Bývalý šéf boja proti terorizmu Nick Aldworth uviedol, že polícia a bezpečnostné služby očakávajú obrovské davy smútiacich. Na strechách okolitých budov tak budú pripravený ostreľovači, aby sa zabránilo prípadným teroristickým útokom. Pohreb kráľovnej bol roky plánovaný do poslednej minúty a mal by prebiehať podľa časového harmonogramu bez najmenšieho meškania.

Celkovo sa na pohrebe očakáva účasť až 2-tisíc osobností vrátane prezidentky Zuzany Čaputovej. „Čakáme na detaily z britskej strany,“ povedal pre denník Plus JEDEN DEŇ hovorca prezidentky Martin Strižinec.

