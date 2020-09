Hoci slávny herec Morgan Freeman si musel na rozhovor s týmto celosvetovo známym učiteľom počkať pol roka, nám sa pre zhodu okolností podarilo s týmto majstrom spojiť takmer okamžite.

Majster Rinpoche Tulku Láma Lobsang pôvodne na Slovensko pricestoval kvôli semináru o technikách „jógy sna“, ktoré podľa neho „dokážu stabilizovať psychiku človeka a podporiť ho tak v zvládnutí náročných situácií“, napríklad pandémie COVID-19. Zdroj: archív

Tulku Láma počas pandémie koronavírusu uviazol v susednom Rakúsku, čo využil najmä na stretnutia s blízkymi priateľmi, ktorých má aj na u nás. Jedným z nich je nepochybne Slovenka Janka Sušková, ktorá je jeho svedomitou žiačkou. O tom svedčí aj fakt, že na Slovensku založila pod názvom Maitrí klub meditačné a poradenské centrum. Na rozdiel od svojho učiteľa sa však venuje nielen zdraviu mysle, ale aj tela, a je hrdou nositeľkou zlatej medaily v súťaži prvej pomoci nazývanej Harinekov memoriál.

Jedným zo žiakov Tulku Lámu je Slovenka Janka Sušková. Zdroj: archív

Tulku Láma, hoci je považovaný za svetovú autoritu budhizmu, nepatrí k osobám, ktoré rozdávajú rozhovory len tak – o čom svedčí napríklad aj skúsenosť Morgana Freemana. Nasledujúci rozhovor, ktorý Láma poskytol denníku Plus JEDEN DEŇ, s najväčšou pravdepodobnosťou patrí medzi majstrove vôbec posledné, minimálne teda v dohľadnej budúcnosti. Budúci rok by chcel na Smolenickom zámku realizovať spomínaný zrušený seminár – a potom sa v pokoji utiahnuť späť do Indie, do pokoja kláštora k dalajlámovi.

