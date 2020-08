Rok 2020 je pre mnohých ľudí zatiaľ veľmi náročným obdobím. Od januára svet nesužujú len problémy v súvislosti s koronavírusom, ale aj mnoho prírodných katastrof, ako lesné požiare, ktorým aktuálne čelia napríklad vo Francúzsku či povodne, ktoré zasiahli Čínu aj Chorvátsko. V tomto roku sa objavilo aj mnoho násilia či už v podobe agresívnych protestov, vrážd alebo útokov. Zatiaľ poslednou pohromou v tomto roku je utorková explózia v prístavnom sklade v Bejrúte, ktorá si vyžiadala najmenej 100 mŕtvych. Podľa numerologičky Daniely Paculíkovej nie je rok 2020 práve tým najšťastnejším a to nie len z pohľadu numerológie, ale aj z pohľadu postavenia planét.

Numerologička Daniela Paculíková. Zdroj: archiv

Rok 2020 sa nezačal celkom najšťastnejšie. Od januára sužuje svet koronavírus, ľudia umierajú, prichádzajú o prácu. Rovnako sa tento rok vyskytlo obrovské množstvo požiarov, prírodných katastrof, nešťastí aj násilia. Súvisia tieto udalosti s magickým číslom 2020 alebo je v tom aj niečo iné?

- Rok 2020 je astrologicky komplikovaným rokom vďaka Saturnu v Kozorožcovi. Je spojený s planétou Urán a možno očakávať nové nápady, inovácie, radikálne zmeny vo financovaní aj iné prekvapenia. Súčtová štvorka nie je veľmi priaznivé číslo, živí stres, zdravotné problémy, ale aj operácie či nehody a úrazy. Žiada dobrú organizáciu, pracovitosť, konzervativitu v investíciách, nepodstupovanie rizík. Bohužiaľ, je to rok minimálneho bohatstva. Univerzálny rok 4 nebude spoločenským a zábavným rokom. Každý musí tvrdo pracovať a mať plán na dosiahnutie určitej miery úspechu.

Ilustračné foto Zdroj: Oded Balilty

Planéta Saturn je spájaná aj s podsvetím, je to teda náhoda, že sa rok 2020 nesie v znamení smrti - obete pandémie, obete požiarov a podobne?

- Áno, Saturn v Kozorožcovi v minulosti bol vždy spojený s pandémiami.

Aký je teda rok 2020 a čo so sebou prináša?

-Transformačný rok 2020 je rokom prebudenia a čelenia najhorším obavám, to všetko umocňuje strach. Číslo 20 je spojené s tarotovou kartou Posledný súd – dosiahnutie významnej etapy a každé rozhodnutie môže mať dlhotrvajúce účinky. Poučte sa z chýb minulosti, využite svoj potenciál. Zbavte sa strachu, uvoľnite pochybnosti a zistite, čo je možné. Rok 2020 je rokom liečenia starých rán, veľkých zmien, rozhodnutí meniacich život. Môže to byť rok nových začiatkov a mnohých možností, ak človek dokáže prebudiť svoj spiaci potenciál. Rok 2020 je aj zároveň aj rokom Zeme, súvisí s materiálnym bohatstvom a solídnymi dlhodobými investíciami. Energie roku 2020 uprednostňujú investície do obchodov súvisiacich so zemou a zlatom, minerálmi, do nehnuteľností, ekologického poľnohospodárstva a fixných aktív. V treťom štvrťroku treba voliť veľkú opatrnosť na cestách, uvedomte si, že mnoho ľudí je na tom horšie, než vy, buďte ústretoví k pomoci iným a nezanedbávajte ani seba. Posledný štvrťrok je podobný druhému kvartálu a umožňuje dokončiť, čo ste vtedy nestihli. Zároveň prináša nové podnety, no môžete byť postavení tvárou v tvár starým strachom a obavám.

Čaká nás v blízkej budúcnosti pokojnejšie obdobie, kedy si ľudia budú môcť znova vydýchnuť, alebo sa to v tomto zvláštnom, nešťastnom duchu ponesie až do konca roka?

- Problémy roka 2020 významnou mierou rieši až zimný slnovrat. Potom vstupujeme do veku Vodnára, ktorý ľudstvu prinesie mnohé dary. Všeobecnou našou snahou má byť život v harmónii a obmedzovaní konfliktov, vyhýbanie sa egoizmu, podvodom, zlobe, manipulácii, diktatúre či snahe ovládať iných.

Článok pokračuje na nasledujúcej strane