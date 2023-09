Brífing Smeru pred Úradom vlády mal byť adresovaný aj k premiérovi Ľudovítovi Ódorovi, aby jeho kabinet zabránil migrácii cez územie Slovenska. Zúčastnili sa ho preto najdôležitejší členovia ľavičiarov vrátane Roberta Kaliňáka (52). Okrem iného vyzvali vládu, aby kontrolovala celé hranice. „Každých 50 metrov by mal byť vojak,“ povedal Fico. Slovensko má s Maďarskom 654 km dlhú hranicu, čo by znamenalo, že by muselo byť nasadených 26 160 vojakov, ktorí by robili na dve 12-hodinové smeny. Toľko vojakov Slovensko ani zďaleka nemá. Pravdou tiež je, že v častiach, kde je súčasťou hranice aj Dunaj, by mohli byť vojaci rozmiestnení oveľa menej. Líder Smeru hovorí o ochrane 200 km hraníc.

Každopádne, situácia s migrantami nie je vôbec jednoduchá. Nielen Smer, ale aj ďalšie strany a odborníci žiadajú, aby polícia za pomoci armády sprísnila kontrolu na hraniciach s Maďarskom. Fico dokonca avizoval, že ak vláda nezavrie hranice, osloví opozičné strany a bude iniciovať mimoriadnu schôdzu parlamentu, na ktorej by vládu k tomuto kroku zaviazali.

Fico sa tiež domnieva, že vláda vydáva povolenia na pobyt nelegálnym migrantom v rozpore so zákonmi. Odborníci si to nemyslia. Pravdou je, že v pondelok bola parlamentná schôdza, kde na návrh Ódorovej vlády mohli poslanci schváliť novelu zákona, ktorá by problém s povoleniami definitívne vyriešila. „§ 61a ods. 6 sa slovo ´vydá nahrádza slovami ´môže vydať´,“ píše sa v navrhovanom zákone. Znamenalo by to, že polícia migrantom nevydá povolenia, ale iba môže vydať. Zákon mal umožniť aj efektívnejšie vyhosťovanie migrantov. Poslanci vrátane Smeru ale schôdzu neotvorili.

Brífing Smeru sa nezaobišiel bez incidentu. Narušil ho totiž Matovič, ktorý naň prišiel autom, na ktorom boli umiestnené megafóny a pomocou mikrofónov vykrikoval: „13. marec 2018. Kto vtedy schválil ten zákon o povoleniach. Nebol to náhodou zákon mafiána Kaliňáka, ktorým ste povolili aby mohli ísť cudzinci takýmto spôsobom na Slovensko?,“ Potom už nastala hotová dráma a medzi Matovičom a Kaliňákom nedošlo len k slovnej výmene názorov, ale lietali aj kopance a facky (viď. druhé video v článku).

