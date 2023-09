Šéf Smeru Robert Fico v utorok vyhlásil, že nie všetko, čo ide z Bruselu a Washingtonu je dobré a spravodlivé. Tvrdí, že jedna vec je koordinovať postoje, no druhá vec je bezhlavo so všetkým súhlasiť.

Strana Smer-SD považuje členstvo v EÚ za dôležité, vyhradzuje si však právo aj na presadzovanie kritických postojov a názorov k fungovaniu Únie a jej inštitúcií. Na utorkovej tlačovej konferencii to vyhlásil šéf strany Robert Fico. Strana predstavila svoje priority v oblasti zahraničnej politiky v prípade svojej účasti vo vláde. Rešpektuje právo každej krajiny vybrať si vlastnú cestu spravovania si vnútorných záležitostí. Trojnásobný expremiér počas tlačovky nešetril ani povereného premiéra Ľudovíta Ódora a v súvislosti prílevom ilegálnych migrantov na Slovensku mu adresoval jasnú výzvu.

Fico: Ohrozením národnoštátnych záujmov je sankčná politika EÚ

Predseda strany Robert Fico jasne zaujal stanovisko, že Smer, ak bude súčasťou vlády, bude robiť nie zahraničnú politiku Slovenskej republiky, ale slovenskú zahraničnú politiku. Jej prioritou, ako vyhlásil, bude ochrana národnoštátnych záujmov republiky. Zásadné postoje bude koordinovať so svojimi partnermi v EÚ a v NATO. Jedným dychom však pripomenul, že nie všetko, čo ide z Bruselu a Washingtonu je dobré a spravodlivé, preto jedna vec je koordinovať postoje, no druhá vec je bezhlavo so všetkým súhlasiť. Fico preto zdôraznil, že to nebude platiť, ak budú ohrozené národnoštátne záujmy Slovenska.

„Za ohrozenie národnoštátnych záujmov Slovenska budeme považovať všetky pokusy odňať členským štátom Európskej únie právo veta v zásadných otázkach. Ohrozením národnoštátnych záujmov Slovenska je sankčná politika Európskej únie, ktorá ohrozuje a poškodzuje hospodárske záujmy a životnú úroveň jej obyvateľov,“ vysvetlil Fico. Doplnil, že nebude súhlasiť s takými cieľmi pri ochrane životného prostredia, ktoré budú viesť k ohrozeniu konkurencieschopnosti a národných ekonomík. Kritizoval aj povinnosť členských štátov EÚ prijímať nelegálnych migrantov alebo sankcie pri ich odmietnutí. Zdôraznil totiž, že to je v rozpore s víziou zahraničnej politiky strany. Poukázal aj na to, že EÚ podľa neho nemá vlastnú zahraničnú politiku a je podriadená USA. V tejto súvislosti odkázal, že Smer by vyvíjal primeraný tlak na to, aby EÚ bola suverénnejšia.

O nelegálnej migrácii aj Ódorovi

Fico skritizoval Ódora, ktorý hodnotil, že sa národná rada nerozhodla rokovať počas nedávnej mimoriadnej schôdze o návrhu vlády, ktorá sa týkala témy ilegálnych migrantov. Ódor podľa neho presadzuje sorošovskú migračnú politiku. Fico vyhlásil, že poverený premiér obiehal strany rozpadnutej koalície, aby neotvorila schôdzu s návrhmi Smeru. „Keď bolo treba rokovať, tak presviedčal všetkých, aby nerokovali, lebo to boli konkrétne opatrenia, ako bojovať na Slovensku s migráciou. Ale keď bolo treba riešiť nezmyselné papieriky, rozpráva, že Národná rada Slovenskej republiky neriešila to, čo on považuje za dôležité,“ podčiarkol predseda strany. Fico sa ďalej pýtal, kde je tých 500 vojakov, ktorí mali byť uvoľnení na boj s migráciou. Podľa jeho slov je potrebné postaviť na zelenú hranicu každých 50 metrov medzi Slovenskú republiku a Maďarsko hliadky a postaviť tam zábrany, ktoré znemožnia akémukoľvek migrantovi prekročiť hranicu. „My chceme od Ódora jednu jedinú vec, aby dodržiaval zákon. Zákon v súvislosti s kontrolou vnútorných hraníc hovorí, že vláda môže v súlade s osobitným predpisom nariadením vlády ustanoviť, že sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach a to v rozsahu a spôsobom, ktorý zodpovedá danej situácii. Ak nám prebiehajú tisíce migrantov cez zelenú hranicu, tak tam musí nasadiť tisíce vojakov a tisíce policajtov. A má ich. Počas dočasného obnovenia kontroly hraníc na vnútorných hraniciach sa primerane uplatňujú ustanovenia tohto zákona upravujúce kontrolu hraníc na vonkajšej hranici. My môžeme prijať hocaké opatrenia, dokonca ak hovoríme o vonkajšej hranici a určitých podmienok je dokonca legitímny prostriedok ochrany tejto hranice aj plot,“ zdôraznil Fico. Uviedol, že fungovať by to malo tak, že ak by dnes na zelenej hranici stáli policajt a vojak a blížil by sa nelegálny migrant, nepustia ho do krajiny. Ak by sa pokúšal podľa Fica takýto migrant hranicu napriek tomu prekročiť, zaistia ho, nevydajú mu žiadne papiere a sú splnené všetky podmienky na jeho vyhostenie.

V súvislosti s bezpečnostnou situáciou Smer ponúkol štyri základné pravidlá. „Odmietame akékoľvek použite vojenskej sily bez medzinárodného mandátu a použitie sily v rozpore s medzinárodným právom na riešenie konfliktov. Ak budeme vo vláde, nikdy nepošleme našich vojakov do žiadneho vojenského dobrodružstva, ktoré nebude kryté medzinárodným právom a nebude kryté mandátom príslušných orgánov, ktoré môžu rozhodnúť o nasadení vojakov na vyriešenie konfliktu. Po druhé opakujeme, nesúhlasíme s navyšovaním výdavkov na obranu nad 2% HDP. Do akej miery mala právo pani prezidentka Čaputová takéto niečo odsúhlasiť vo Vilniuse? My si myslíme, že to, čo pani prezidenta urobila, na to nemala žiaden mandát, ani národná rada ju na to neoprávnila. V oblasti bezpečnosti hovoríme, že sa nebudeme cítiť viazaní žiadnymi záväzkami, ktoré v oblasti nákupu zbraní na seba prevzala takzvaná úradnícka vláda. A samozrejme budeme žiadať otvorenie zmluvy o obrannej spolupráci s vládou Spojených štátov, pretože táto zmluva je pre Slovensko ponižujúca,“ vymenoval šéf slovenských sociálnych demokratov.

Šéf Smeru varoval pred svetovou vojnou

Fico v utorok pred novinármi priblížil aj tri zásadné postoje k situácii na Ukrajine. Strana podľa neho „odmieta nezmyslené predlžovanie konfliktu s obrovským počtom obetí bez vytvárania medzinárodného tlaku na okamžité prímerie a začatie mierových rokovaní." Smer zároveň nepodporí Ukrajinu vojensky, čo je záväzok, ktorý strana dala a bude vetovať prípadné členstvo Ukrajiny v NATO, pretože by to „mohol byť začiatok tretej svetovej vojny." Pokiaľ ide o V4, Robert Fico uviedol, že fungovanie tohto spoločenstva prestalo preto, lebo na tom záležalo veľkým štátom v rámci EÚ. Tvrdí, že kým V4 fungovala, predstavovala silné regionálne združenie a presadzovala veľmi silné pozície. „Ak budeme mať možnosť byť súčasťou vlády, vyvinieme maximálne úsilie, a bude to trvať niekoľko rokov, že dáme dohromady spoluprácu Českej republiky, Poľska, Maďarska a Slovenska v otázkach, ktoré nás spájajú do takej úrovne, ktorá opäť vráti túto V4 do pozície významného hráča,“ odkázal Fico, ktorý zároveň jasne deklaroval, že členstvo Slovenska je v EÚ životne dôležité. To však neznamená, že sa nebude kriticky vyjadrovať k EÚ ako k celku ako aj k fungovaniu jej inštitúcií. Smer bude podľa slov svojho lídra rozvíjať priateľské a vzájomne výhodné ekonomické vzťahy s každou krajinou na svete, ktorá prejaví rovnaký záujem. Bude spolupracovať v rozvíjaní vzťahov s Čínou, Vietnamom, Kubou a ďalšími nečlenskými štátmi EÚ a NATO.