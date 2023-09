Cenu J. M. Hurbana inicioval vtedajší predseda Národnej rady Andrej Danko. Nesúhlasil s niektorými laureátmi štátnych vyznamenaní udelenými exprezidentom Andrejom Kiskom. V jeho iniciatíve tento rok pokračoval Boris Kollár. V historickej budove NRSR na Župnom námestí v Bratislave bolo ocenených 15 osobností, medzi nimi aj rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity Peter Šimko, politickí väzni Tomáš Konc, Branislav Borovský a Alojz Gabaj, rakúsky predseda vlády Wolfgang Sobotka, či exprezident SR Ivan Gašparovič.

Celú aféru rozpútal úvodný prejav predsedu smerákov Roberta Fica. Ten poznamenal, že ústavné práva sú dnes porušované, prakticky, na dennej báze. Apeluje, aby sa Slovensko vrátilo späť ku duchu Ústavy, ktorá je zapísaná v Preambule. Krátko na to okomentoval aj vojnový konflikt u našich východných susedov. Ukrajinských bojovníkov nepriamo označil za fašistov: „Nepochybne, a pán prezident to potvrdí, sa v Preambule hovorí o Slovenskom národnom povstaní. Ako sa má potom slovenská verejnosť pozerať na to, že v roku 2022 boli najvyššie štátne vyznamenania dané fašistom? Na Slovensku! Áno, všetci poznáme známe príslovie, že účel svätí prostriedky. Budeme nemo pozerať na to, a nebudeme komentovať, že vo vojnovom konflikte, ktorý je za našimi hranicami, bojujú otvorene fašistické jednotky?“

Podľa jeho slov, akákoľvek podpora Ukrajiny je zneuctievaním a popieraním myšlienky a odkazu SNP. Vzápätí na to sa v Zimnej jazdiarni strhol rozruch. Zo sály, na znak protestu, odišla skupina ľudí okolo Janky Bittó Cigánikovej, Eduarda Hegera a Miroslav Kollára. Pre Plus JEDEN DEŇ poskytol stanovisko Andrej Stančík z Demokratov: „Už minulý rok, Robert Fico zneužil slávnostný deň Dňa Ústavy SR na politickú kampaň, prekrúcanie, zavádzanie a útoky voči oponentom. Inak tomu nebolo ani tento rok. Po prejave som sa vrátil, pretože si tento deň vážim a rešpektujem.“ Praje si, aby prejavy politikov boli vecné, slávnostné a hodné tohto dňa.

Štátnu cenu J. M. Hurbana si v prišla prevziať aj bývalá poslankyňa NR SR a bojovníčka za ľudské práva Viera Dubačová. Tá využila svoju ďakovnú reč, aby Ficovi oponovala. Na Ukrajine totiž točí dokumentárny film o utrpení miestneho obyvateľstva. Ruskú agresiu a zločiny zažila z prvej ruky. Predsedu Smeru verejne vyzvala, aby s ňou pricestoval na Ukrajinu. „Pozývam Roberta Fica, z tohto miesta. Šiesteho, siedmeho (septembra - pozn. red.) odchádzam do Černihivu. Pozývam ho k malej hrdinke Sofii, k jej hrobu. Zabila ju ruská raketa, keď padla na divadlo v Černihive. Úlomky ruskej rakety vás roztrieštia. Má to obrovskú silu. Pozývam ho do Chornobaivky k Ivanovi, ktorému ruská raketa padla do kuchyne. Jeho ženu nosili občania v igelitových vreckách ešte týždeň,“ opísala svoje zážitky v emotívnom prejave Dubačová.

