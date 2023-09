Andrej Danko a Boris Kollár si v televíznej debate nič nedarovali. Vykričali si nielen to, kto sa komu zalieča, ale aj to, kto „viedol parlament ožratý“.

Spočiatku sa debata v RTVS niesla priam až v idylickom duchu. Keď však prišla reč na to, ako konsolidovať verejné financie a kto s kým môže po voľbách spolupracovať, tón aj slová oboch lídrov sa vyostrili.

„Máte jedinečnú vlastnosť, hrať na všetky strany,“ obrátil sa zvýšením hlasom líder SNS Andrej Danko na predsedu parlamentu Borisa Kollára. „Dneska sa podliečate Ficovi, ale vy ste zodpovedný za to, kde krajina je. Ľudia zatvárali hotely, vy ste si otvárali Donovaly,“ zaútočil Danko.

„Pán Danko, klamete. A je mi ľúto, že to robíte s úsmevom na perách,“ reagoval Kollár. „Pán Danko, veď vy tomu Robertovi Ficovi trčíte z prdele. Vy mi budete rozprávať o Robertovi Ficovi, vy? Veď vy ste paródia na politika,“ pokračoval s Kollár s neprehliadnuteľným úsmevom. A dodal, že program SNS je postavený na odmietaní Borisa Kollára.

Šéf mimoparlamentnej SNS a bývalý šéf Národnej rady sa však len tak nedal. „Ja som vrtuľníkom do Rimavskej Soboty nešiel,“ vytkol Kollárovi príchod na jeho stranícku akciu. „Vy ste si z politiky urobil biznis. Viete si predstaviť, že by si Andrej Danko posielal do svojho rádia tri milióny eur?“ poukázal na to, že do biznis portfólia Kollára patria aj súkromné rádiá.

Danko sa však nezastavil a povedal, čo by sa mohlo stať po predčasných parlamentných voľbách. „Ste zodpovedný za to, že sa vypínali médiá. Jedným z prvých mojich zákonov bude, že každý majiteľ médiá, ktorý bude v politike, ich musí predať,“ vyhlásil nekompromisne.

Kollárovi ďalej vyčíta, že firma jeho bývalej priateľky prenajala budovu štátnej správe ciest. Predseda parlamentu bol však pripravený a ukázal výsledok auditu. „Urobila sa tam hĺbková kontrola a skončilo sa to nulou,“ zdôraznil.

„Keď budem vo vláde, vypovieme zmluvu na túto budovu,“ hlasno sa ozval Danko. „A ja sa pozriem na vaše rozkrádanie eurofondov Veda a výskum,“ nezostal mu nič dlžný Kollár. A hneď aj pripomenul kauzu Dobytkár, ktorá je spojená s predchádzajúcou vládou, keď nominantka SNS viedla rezort pôdohospodárstva. „Pán Kvietik vám nič nehovorí? Vy tu môžete sedieť len preto, lebo vás pán Kvietik nenatrel, len sa modlite, aby vás nenatrel,“ pritvrdil Kollár. Martin Kvietik je jeden z hlavných obžalovaných v kauze Dobytkár a obvinenia z korupcie odmieta.

„Pán Danko, vám sa trasie od nervov hlas,“ vmietol zasa Kollár do tváre Dankovi. A ten mu to oplatil: „Každý by chcel, aby sa veci vyšetrili. Ale ten keš, ktorý rozdávate, ten vás dopadne. Ak je tu niekto paródia, paródia na muža a na chlapa, tak ste to vy. Vás dobieha toľko vecí, že je mi vás ľúto.“ To zas Danko pripomenul slová bývalej Kollárovej priateľky, že alimenty vypláca v hotovosti.

Potom si Danko povzdychol, že tri a pol roka nebola SNS pri moci. „Takže som si mohol oddýchnuť aj od ľudí ako ste vy,“ povedal svojmu oponentovi v debate. A potom si pomohol historicko-biblickým príkladom: „Pán Kollár sa v súkromí správa ako Caligula, ale v politike je ako Pilát.“

Keď Danko začal Kollárovi vyčítať, že v parlamente „nič neurobil a žil len z práce SNS“, Kollár mu ukázal fotografiu, na ktorej Igor Matovič z OĽaNO v čase, keď bol v opozícii, stále pri Dankovi s transparentom: „On je ožratý.“

„Veď vy ste viedli parlament ožratý,“ vykričal Kollár svojmu predchodcovi. „To si vyprosím, o drogách a alkohole ani nezačnite rozprávať,“ reagoval Danko zvýšeným hlasom.

Kollár zasa poľutoval voličov národniarov. „Je mi ľúto voličov a sympatizantov SNS. Lebo volia SNS nie vďaka tomu, že vy ste predseda, ale napriek tomu, že vy ste predseda,“ snažil sa vysmiať Danka. Tvrdí, že šéf mimoparlamentnej strany „trpí obsesiou z Kollára“. „Skúste navštíviť odborné pracovisko, možno vám dajú dobré lieky,“ odporučil Dankovi.

A hneď nato sa prihovoril Dankovi ešte kolegiálnejšie a zatykal mu. „Je mi to ľúto, že to nevieš prekonať. Si ješitné malé decko,“ povedal Kollár. Danko odvrkol: „Lepšie byť čokoľvek, ako byť úchylný.“ Kollár sa v debate naštartoval s tým, že „môže hovoriť o Dankových vzťahoch“.

„Predstavte si, že idete po ulici a toto - taká malá čivava - robí hav, hav, hav. To si myslíte, že si mám čupnúť na vašu úroveň?“ spýtal sa Danka.

Na otázku, či si Kollár vie predstaviť povolebnú spoluprácu so SNS, odpovedal zaujímavo. „SNS je stará značka. Nemáme problém s programom, máme problém s predsedom. Keby to zobral taký Tomáš Taraba, tak by SNS vystrelila,“ povedal Kollár.

Danko mu však vysvetľoval, že SNS „nie je jeho strana“. A nakoniec osobnú debatu zakončil vyhlásením: „Pán Kollár má toľko problémov, že ho smiech veľmi rýchlo prejde.“

Prečítajte si tiež: