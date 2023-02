Eduard Heger pritom iba nedávno rokoval s predsedom kresťanských demokratov Milanom Majerským (51), ktorý mu navrhol, že ak to schváli celoslovenská Rada, premiér môže byť dvojkou na kandidátke KDH. Heger už ale podľa postoj.sk túto možnosť zavrhol, a to z obavy, že by tým stratil časť svojich voličov.

Dôležitú rolu však mohlo zohrať, že kresťanskodemokratické hnutie dalo podľa svojho predsedu ponuku len samotnému Hegerovi, pričom on chce v ďalšej politickej kariére pokračovať po boku ministra obrany Jaroslava Naďa (41). Spolu s nimi by mali byť v novom politickom subjekte aj vedúci Úradu vlády Július Jakab a štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Andrej Stančík (27). Dočasný premiér má mať záujem aj o šéfa rezortu zahraničných vecí Rastislava Káčera (57), ktorý si vynikajúco rozumie aj s Naďom. „Pýtal sa na môj názor, akým spôsobom ísť ďalej, no doposiaľ nevnímam našu diskusiu, ani diskusiu s inými ľuďmi v politike ako ponuku,“ povedal ešte v januári Rastislav Káčer.

V Hegerovom projekte by mohol byť aj člen Kresťanskej únie, ktorý sa do parlamentu dostal na kandidátke OĽaNO, Richard Vašečka (49). Samotná Kresťanská únia však dlhodobo inklinuje skôr k šéfovi OĽaNO Igora Matoviča (49). Heger do budúcností nevylučuje ani spojenie s Modrou koalíciou, ale na to vraj ešte podľa jeho slov nedozrel čas. K premiérovmu rozhodnutiu skúsiť to s vlastnou stranou mohla prispieť aj Hegerova viera, že jeho strana by mohla mať pomerne slušný potenciál. V nedávnom prieskume agentúry IPOSS pre Denník N totiž na otázku, či by zvažovali voľbu Hegerovej strany, 6,2 percenta opýtaných odpovedalo určite áno a 15,6 percenta skôr áno.

Otázne teda zostáva, či pôjde o úplne novú stranu, alebo využije napríklad politickú stranu Zmena zdola Jána Budaja (70), keďže samotný minister životného prostredia túto možnosť pred pár dňami nevylúčil. Politológ Grigorij Mesežnikov už načrtol scenár, ako sa napriek roztrieštenosti môžu dostať po predčasných voľbách do parlamentu. „Myslím si, že najskôr sa strany nejako zadefinujú a pred voľbami sa pospájajú do jednej širšej koalície,“ odhaduje politológ. Podľa odborníka vznikne napríklad kandidátna listina jednej strany so zástupcami iných politických subjektov. Môže to byť aj formálna koalícia, ktorá však musí vo voľbách získať namiesto piatich až sedem percent. „Menšie strany sa pospájajú do nejakých spoločných predvolebných subjektov,“ uzatvára politológ.

