Majerský v utorkovej relácii televízie Markíza Na telo Plus vyrukoval s informáciou, že Eduard Heger by sa mohol stať dvojkou na kandidátke KDH. „Je charakterným človekom, ktorý má stále čo ponúknuť slovenskej politike. Cez víkend som sa s ním stretol a povedal mu, že dvere do KDH sú otvorené. Rozprávali sme sa, či si vie predstaviť, že by do volieb šiel na kandidátke KDH, a áno, bavili sme sa aj o tom, že by to bolo z druhého miesta,” prezradil líder KDH.

Samotný Heger však podľa jeho slov ešte stále nie je zatiaľ rozhodnutý, čo urobí. „Jeho prípadnú kandidatúru za hnutie ešte musí schváliť Celoslovenská rada KDH,” doplnil Milan Majerský.

Heger mu podľa predsedu kresťanských demokratov neodpovedal áno ani nie. „Iba to, že bavme sa ďalej,” zdôraznil šéf KDH. Kým však podľa Majerského Heger nevystúpi z hnutia OĽaNO, nič nie je isté. Vysvetlil tiež, že zatiaľ si nedefinovali konkrétny čas, kedy by sa mohli znova stretnúť. „V tejto chvíli neviem povedať, či sa ešte niekedy vôbec stretneme a budeme sa rozprávať o spoločnej politickej budúcnosti. Čas ukáže,” dodal Milan Majerský.

V kuloároch sa hovorí, že s premiérom by mal z hnutia OĽaNO odísť aj dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď (41), s ktorým si dobre rozumie. Predseda KDH však prízvukoval, že o Naďovi na spoločnom stretnutí nebola reč.

Politológ Tomáš Koziak tvrdí, že je to veľmi vážna ponuka, ktorú by Heger mohol zvažovať. „Pokiaľ chce pokračovať v politike, mal by kandidovať na kandidátke strany, ktorá sa do parlamentu zrejme dostane. V prípade KDH to vyzerá, že 5-percentnú hranicu prekročí,” hovorí Koziak s tým, že s hnutím by si „určite sadol” aj ideologicky.

Podľa odborníka by to v konečnom dôsledku mohlo pomôcť aj samotnému KDH, pretože Heger je relatívne viditeľný, je predsedom vlády a strane by tak mohol priniesť nejakých voličov. „Od Milana Majerského to bol dobrý krok a ak by Eduard Heger chcel reálne pokračovať v politike, aj realistický krok,” myslí si Koziak. „Uvidíme, ako bude vyzerať projekt Mikuláša Dzurindu,” poznamenal tiež politológ. Zároveň však poukázal, že je najvyšší čas, aby sa premiér rozhodol, kde chce vidieť politickú budúcnosť. SLOVÁ POLITOLÓGA O HEGEROVI NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

