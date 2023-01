V pondelok zvolal predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) stretnutie bývalej vládnej koalície. Zástupcovia OĽaNO a strany Za ľudí neprišli a líder SaS Richard Sulík preto oznámil, že „dodrží dohodu a poslanci z klubu SaS budú hlasovať za 30. september“.

Poslanci Národnej rady vyslovili nedôveru vláde Eduarda Hegera (OĽaNO) ešte vlani 15. decembra. Prezidentka Zuzana Čaputová si dala podmienku: do konca januára musí vládna garnitúra pripraviť potrebnú legislatívu tak, aby predčasné voľby boli v prvej polovici tohto roka, inak vymenuje úradnícku vládu. Neskôr sa vyslovila, že bude rešpektovať aj septembrový termín.

Prezidentka Zuzana Čaputová je pripravená vymenovať úradnícku vládu. Poslanci Národnej rady vyhlasujú, že takejto vláde nevyslovia dôveru. FOTO TASR - Jaroslav Novák Zdroj: Jaroslav Novák

V utorok sa bude v parlamente hlasovať o termíne predčasných volieb. Poslanci OĽaNO navrhujú termín 30. september. Robert Fico (Smer-SSD) žiada termín posunúť na 27. máj. Je však náchylný aj hlasovať za pozmeňovací návrh Petra Pellegriniho (nez., Hlas), aby sa volilo 24. júna.

Heger v sobotu na sociálnej sieti napísal, že predpokladaný septembrový termín je výsledkom politickej dohody. „Akýkoľvek výsledok hlasovania v NR SR budem rešpektovať. A to aj s rizikom, že predčasné voľby môžu priniesť triumf Fica a Pellegriniho. Moja vláda však stratila dôveru a preto sú dnes predčasné voľby už jediným východiskom,“ dodal dosluhujúci predseda vlády.

Kollár a hnutie Sme rodina už viackrát upozorňovalo, že voľby by mali byť čo najskôr. Dokonca sú poslanci z tohto klubu rozhodnutí, že budú hlasovať za májový, ale aj júnový a nakoniec aj septembrový termín. Ako vysvetľoval Kollár v televíznej debate, ide mu o to, aby predčasné voľby nakoniec boli.

Možno niektorí majú veľa času na premýšľanie, keďže už nenesú priamu zodpovednosť za krajinu. Ja tento luxus nemám. Eduard Heger, dosluhujúci predseda vlády

Predsa len však ako predseda Národnej vlády zvolal na pondelok rokovanie zástupcov strán bývalej koalície, aby ešte raz hovorili o termíne volieb. V čase, keď mali debatovať, zverejnil poverený premiér Heger status na svojom facebookovom profile. „Od víkendu dostávam množstvo otázok, či plánujem zorganizovať ďalšie stretnutie k termínu volieb. Určite nie!“ reagoval.

Heger stále tvrdí, že 30. september bol kompromisom pri rokovaniach. „Nerozumiem politickým lídrom, prečo spochybňujú dohody a robia ďalší zo série cirkusov. Možno niektorí majú veľa času na premýšľanie, keďže už nenesú priamu zodpovednosť za krajinu. Ja tento luxus nemám,“ poslal štipľavé slová politikom. „Ak sa rozhodnú pre nové dohody s Ficom, Pellegrinim a fašistami, je to ich problém a vizitka,“ dodal Heger.

SaS si ctí dohody, tvrdí líder bývalej koaličnej strany Richard Sulík. Vedľa neho stojí bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

O stretnutí u predsedu Národnej rady informoval Sulík. Povedal, že z hnutia OĽaNO a strany Za ľudí na stretnutie nikto neprišiel. Aj to je podľa neho dôvod, aby boli predčasné voľby. Vysvetlil, že s termínom 30. september prišlo hnutie OĽaNO. „Matovič povedal, že zahlasujú len za september a len s podmienkou zachovania súčasného volebného systému,“ ozrejmil Sulík. Viackrát zopakoval, že poslanci z klubu SaS budú v utorok hlasovať len za konanie predčasných volieb 30. septembra.

Voľby vyhlasuje predseda Národnej rady. Boris Kollár by teda musel v prípade septembrového termínu vyhlásiť voľby najneskôr 13. júna. Ak by mali byť v júni, tak 7. marca. No ale ak by boli voľby v máji, musel by sa poponáhľa a konanie volieb vyhlásiť najneskôr 7. februára.