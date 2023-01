Ministerstvo školstva oznámilo pozitívnu správu pre rodičov. Chcú zaviesť právny nárok na miesto v materskej škole pre deti od troch rokov, čo plánoval vyriešiť ešte bývalý minister školstva Branislav Gröhling (48). Združenie miest a obcí Slovenska však vidí zásadný problém - rezort školstva uvalí ďalšiu záťaž práve na samosprávy, ktoré sa zhodujú, že kapacity súčasných zariadení sú nedostačujúce a rodičia si siahnu hlboko do vrecka.

Rezort školstva informoval, že je pripravená novela zákona, ktorá zavedie právny nárok pre deti od troch rokov na miesto v materskej škole, alebo u iných poskytovateľov takzvaného predprimárneho vzdelávania. V praxi to znamená, že rodičia troj- a štvorročných detí budú mať nárok, aby svoje ratolesti umiestnili do škôlky. Zatiaľ sú uprednostňované staršie deti, ktoré majú škôlku povinnú. „Mám dve deti, ale v našej obci trojročné neprijímajú a štvorročné sa nedostanú všetky. Obecná škôlka stojí 50 eur mesačne, súkromná 400 eur,“ povedala pani Vargová pre TV JOJ pred začatím aktuálneho školského roku.

„Ak z kapacitných dôvodov nebude možné prijať dieťa v materskej škole zriadenej obcou (alebo krajom), v ktorej má dieťa trvalý pobyt, bude môcť rodič požiadať aj v inej materskej škole, ktorá má najlepšiu dostupnosť z miesta trvalého pobytu dieťaťa,“ odpísali denníku Plus JEDEN DEŇ z ministerstva školstva s tým, že za uplatnenie právneho nároku na miesto v materskej škole sa bude považovať aj to, ak rodičia z vlastného rozhodnutia požiadajú o prijatie svojho dieťaťa do súkromnej alebo cirkevnej škôlky.

„V prípade Bratislavského kraja, kde sú kapacity dlhodobo zarezervované, sa reálne môže stať, že najbližšia škôlka, ktorá bude vedieť prijať bratislavské dieťa, bude niekde v Plaveckom Mikuláši (Trnavský kraj - pozn. redakcie),“ povedal hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák s tým, že nedostatok kapacít v materských školách už teraz bráni samosprávam prijímať mnohé deti. Bývalý minister školstva Branislav Gröhling však prichádza s riešením, ako by sa dala situácia zvládnuť. Ešte ako minister navrhoval, aby nárok na miesto v škôlke mohli plniť aj iné subjekty ako detské skupiny, materské centrá, lesné škôlky, alebo súkromné materské školy nezapísané v sieti. „Nový návrh sa však spolieha len na materské školy a tie stačiť nebudú,“ zdôrazňuje.

Na druhej strane nájdete, ako to bude s preplácaním súkromných materských škôl, ako aj ďalšie problémy, na ktoré upozorňuje odborná stránka, ale aj Kaliňák a Gröhling.