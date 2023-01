Minister školstva Horecký priznáva, že ho sklamalo, keď poslanci Národnej rady vrátane členov SaS vyslovili zrekonštruovanej vláde nedôveru. "Je mi to ľúto hlavne kvôli ľuďom v štáte, pretože si myslím, že nám chýba schopnosť spolupracovať a takisto udržovať kontinuitu. Máme problém povýšiť záujem väčšieho celku nad svoj. Vo Fínsku sú napríklad na jednom ministerstve školstva až dvaja ministri z rôznych politických strán a dokážu sa dohodnúť a spolu vedia spravovať jeden rezort," konštatuje sklamaný minister. "Doprial by som tejto krajine väčšiu zodpovednosť od politikov, viac štátnickosti a zmysel pre kontinuitu, aby sme dokázali efektívnejšie spravovať svoju krajinu, pokračovať v budovaní toho, čo sa začalo, a väčšiu úctu jeden k druhému."

Naopak, minister Viliam Karas na otázku, či svoje rozhodnutie neľutuje, odpovedá rezolútne. "Nie. Bolo mi jasné, že funkciu som prijal v politicky veľmi náročnej situácii. O to dôležitejšie je aj v tejto situácii prinášať do rezortu rozumné riešenia," povedal. "S najlepším vedomím a svedomím sa snažím aj v týchto podmienkach riadne robiť svoju prácu. A tú treba urobiť bez ohľadu na politickú situáciu, inak by hrozil kolaps súdnictva, ohrozenie financovania justície a ďalšie vážne problémy. Skutočne mám čo robiť aj v týchto podmienkach," hovorí rázne. Minister hodpodárstva Karel Hirman, ktorého predseda vládnej OĽaNO podrobil priam zdrvujúcej kritike, na zaslané otázky nezareagoval vôbec. A vec nechcel komentovať ani minister Káčer. "Pán minister sa ospravedlňuje, ale v tejto chvíli nebude reagovať," znela strohá odpoveď zahraničného rezortu.

Zdielnejších ministrov sme sa preto opýtali, či majú v úmysle zotrvať v politike aj po voľbách, alebo im jednorazová jazda v politickom kolotoči stačila. "Nie som človek, ktorý by sa dal ľahko znechutiť. A zároveň krajina potrebuje ľudí, ktorí sú ochotní aj ústavné funkcie vnímať v prvom rade ako službu. Nateraz vám však viac ešte nepoviem," naznačil svoje ambície Karas.

Horecký nad ďalšou politickou kariérou nepremýšľal. "Neobávam sa, že čo bude so mnou, pretože mám rád prácu v školstve a rozumiem jej, ale úprimne priznám, že tak, ako sa mi do služby ministra školstva ísť nechcelo, teraz mi je ľúto, že na naplnenie potrebných cieľov a využitie mojich skúseností nemám viac času a priestoru," povedal. "Bolo by mi ľúto, ak by sa v procesoch, ktoré sme nastavili, ďalej nepokračovalo. Dovolím si totiž tvrdiť, že za tých 35 rokov pôsobenia v školstve tejto problematike rozumiem, a viem, čo je potrebné zlepšiť a ako, pretože kľúčom k úspechu našej krajiny je vzdelaný a kvalitný národ, čiže kvalitné školstvo," uzatvára Horecký.

