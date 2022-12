Gröhling sa na sociálnej sieti priznal, že ho vždy fascinovalo to, čo dokáže človek s IT znalosťami. Preto je vraj rád, že v Bratislavskom kraji zaviedli a otvorili nové IT odbory na stredných školách. Žiakom ale odporučil, ako si vybrať najvhodnejšiu školu aj mimo počítačovej oblasti: „Ak niekto rozmýšľate, či by ste išli na strednej študovať práve IT alebo nejaký iný odbor, pomôžte si appkou ´Stredná´, kde vás jednoduchý test osobnosti naviguje možno aj k vašej ideálnej škole.“

Exministra nové možnosti, ktoré ako žiak na základnej škole nepoznal, fascinovali natoľko, že sa rozhodol nasimulovať svoj výzor v prípade, že by bolo jeho prácou niečo iné ako politika. Dokonca sa zahral aj na filmové postavičky.

„Umelá inteligencia a jej obrázky sú najnovší trend, tak som to skúsil aj ja. Gladiátor, kozmonaut, vesmírny politik, mimozemšťan,“ napísal Gröhling k množstvám fotiek, ktoré ho ukazujú v novej životnej úlohe. Pozrite sa v galérii, ako vtipne Gröhling pôsobí v pozícii mimozemšťana a ďalších nasimulovaných postáv.