Novopečený minister školstva Ján Horecký (54) počas relácie televízie Markíza Na telo plus poriadne prekvapil. Podľa vlastných slov totiž uvažuje o veľkej zmene, ktorá by sa mohla dotknúť letných prázdnin!

V závere markizáckej relácie mali už tradične možnosť klásť ministrovi otázky aj samotní diváci. Podľa slov Horeckého sa Slovensko môže v oblasti školstva inšpirovať Fínskom. "Určite sa týmto smerom musíme posúvať. A veľmi vážnou súčasťou podpory vzdelávacieho systému sú aj peniaze. Nie však jedinou. Musíme ísť za rovno: Peniaze, výkon, kvalita," zhodnotil.

Ján Horecký - minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Zdroj: Martin Baumann

Minister má zároveň ambíciu zatraktívniť učiteľské povolanie. "Samotné financie samozrejme automaticky nezlepšia situáciu v školách. A učitelia by s dvojnásobnými platmi nezačali v sekunde dvakrát tak dobre učiť. No atraktivita tohoto povolania, ktorá stojí aj na finančnom ohodnocovaní učiteľov, musí byť spravodlivo odmeňovaná," zhodnotil. "Je to plošný postup v odmeňovaní, ktorý chystá valorizácia pre rok 2022/2023. No chystám aj návrhy, ktoré by riešili variabilnú zložku či férovejšie odmeňovanie vzhľadom na životné náklady učitelov," povedal.

Horecký sa vyjadril aj k téme zavádzania sexuálnej výchovy. "Najskôr je potrebné definovať o čo ide." mieni minister, ktorý je presvedčený, že už dnes sa žiaci na viacerých predmetoch oboznamujú s vecami, ktoré sú súčasťou ich bytia. "Zvlášť predmet podľa mňa netreba," dodal. Horecký odpovedal aj na osobnú otázku, ako sa díva na potraty.

"Zhodujem sa so znením ústavy, že ľudský život je hodný ochrany od počatia po smrť," zhodnotil. Časté návrhy na zmenu interrupčnej legislatívy mu zrejme neprekážajú, no vadí mu spôsob diskusie. "Debata mi neprekáža, no nepáči sa mi jej spôsob. Je v nej veľa neznášanlivosti a prekáža mi, že sa v nej rodí nepriateľstvo medzi ľuďmi, ktorí majú opačný názor. Debata by mala byť kultivovaná a vecná," povedal.

Minister sa vyjadril aj k otázke či zvažuje úpravu letných prázdnin - jeho odpoveď nájdete v galérií.

