Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) rovnako vyhlásil, že zdraženie elektriny v budúcom roku o 101 % a plynu o 55 % je neprijateľné. Domácnosti podľa Matoviča za podmienok predstavených v piatok Ministerstvom hospodárstva (MH) SR zaplatia budúci rok len za elektrinu o 1,5 miliardy eur viac. Minister financií podotkol, že domácnosti "nemôžeme nechať v štichu".

"Ja neviem, kde teraz máme zrazu len tak nájsť 1,5 miliardy eur, aby sme pomohli tým domácnostiam pri položke, s ktorou sme absolútne nepočítali," pripustil. Namiesto zmrazenia podľa ministra financií domácnosti budúci rok budú platiť o 101 % viac v prípade elektriny a pri plyne o 55 %.

Verejný prísľub ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) bol podľa Matoviča v prípade elektriny 186 eur za megawatthodinu, pričom teraz je to už 281 eur do 85 % spotreby z roku 2020 a nad 85 % až 904 eur.

Vyčíslil, že do 85 % spotreby je tak nárast ceny elektrickej energie pre domácnosti 51 %, nad 85 % je nárast 386 % a vážený priemer tak predstavuje nárast o 101 %. "My sme tam mnohí stratili zvuk aj obraz, nechápali sme, čo sa deje, čo sa to dozvedáme," komentoval Matovič piatkové rokovanie vlády.

Krajniak zároveň zdôraznil, že Slovensko musí pripraviť "neštandardné" opatrenia, ktoré majú ísť až na hranu európskej legislatívy. "Naozaj sa treba zobudiť a uvedomiť si, v akej dobe fungujeme," apeloval minister práce. Poukázal na to, že aj ostatné štáty prijímajú opatrenia v prípade energií a pýtal sa, kedy ich urobí Slovensko. V piatok sa to podľa vlastných slov nedozvedel, lebo nič nie je pripravené. "My nemôžeme ísť do zimy s tým, že uvidíme," vyhlásil.

Minister financií a líder OĽANO Igor Matovič naďalej neplánuje odstúpiť z funkcie. Trvá najprv na splnení desiatich bodov, ktoré hnutie OĽANO predložilo. Uviedol to po piatkovom rokovaní vlády, na ktorom sa kabinet zaoberal cenami energií. Ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) vyzval, aby neutekal pred zodpovednosťou. "Na sto percent neodstúpim. A odstúpim iba vtedy, keď splníme desať bodov pomoci domácnostiam, pomoci ľuďom. A jeden z toho je práve to, aby sme splnili to, čo Richard Sulík sľúbil, že budú mať zmrazené ceny energií," vyhlásil Matovič.

Vylúčil, že by oznámil rezignáciu v pondelok (5. 9.). Podľa svojich slov cíti viac ako 90-percentnú podporu aj v poslaneckom klube OĽANO. Matovič si želá, aby Sulík zostal ministrom. "Ale nie pre jeho odbornosť, ale aby neodchádzal od spackanej roboty," zdôvodnil. Pripustil, že nájsť zaňho náhradu v aktuálnej situácii, bude náročné. Spor v koalícii trvá už niekoľko týždňov.

SaS oznámila odchod z koalície. Žiada odstúpenie Matoviča z vlády, čo OĽANO odmietlo. V deň, keď ministri SaS mali podať demisiu, prišlo OĽANO na rokovanie vlády s opatreniami, ktoré ak SaS podporí, Matovič z vlády odíde. SaS je ochotná o návrhoch rokovať, ale až keď odstúpi Matovič. Sulík zároveň oznámil, že už demisiu podal.

