Vládna kríza VRCHOLÍ! Vyznáte sa ešte v tom, čo robí Matovič, Heger, Sulík, Kollár a Fico?

Volebné prieskumy už niekoľko mesiacov naznačujú, že víťazom parlamentných volieb by sa stal Hlas. Podľa Posledného prieskumu agentúry AKO z 23. augusta by vyhral Hlas s 19,2 %. Nasledovali by: Smer - 14,9 %, SaS - 13,1 %, PS - 9,9 %, OĽANO - 8,4 %, KDH - 6,9 %, Sme rodina - 6,6 %, Republika 5,3 %, SNS - 4,1 %, Aliancia - 2,5 %, ĽSNS, Za ľudí a Maďarské fórum po 2,1 %, Dobrá voľba - 1,2 %, Spolu - 0,3 %, atď.